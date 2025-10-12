Si vous faites cette erreur dans les 3 premières minutes après avoir rencontré une personne, elle se désintéressera instantanément de vous

Selon Louanne Ward, une Australienne experte en rencontres amoureuses, il existe une erreur à ne pas faire dans les trois premières minutes d’une rencontre.

Le coup de foudre, l’alchimie au premier regard, en l’espace d’un instant. Parfois, la rencontre instantanée peut faire naître une véritable histoire d’amour, surtout si l’on négocie bien les trois premières minutes. Et tout cela a un rapport avec notre attitude.

C’est ce que révèle Louanne Ward, une experte en rencontres amoureuses originaire de Perth, en Australie. Selon elle, l’étincelle meurt souvent dans les trois premières minutes, et la plupart d’entre nous n’ont aucune idée que c’est certainement de notre faute. En effet, Louanne a dit que perdre l’étincelle se résume souvent à votre style d’attachement individuel.

Crédit photo : Louanne Ward

Pour les personnes avec un attachement anxieux, elle a expliqué que les signes sont évidents pour tout le monde sauf eux.

« L’attachement anxieux est visible instantanément, à partir de l’accord instantané et chaque micro-comportement crie « choisis-moi » ».

Ces petites habitudes peuvent tuer l’attraction sur place, l’attraction s’évaporant avant même que la conversation ne se termine.'

« Ces trois minutes gardent les gens célibataires »

Pendant ce temps, ceux qui ont un attachement évitant naviguent tranquillement à travers les mêmes rencontres, laissant souvent les types anxieux perplexes sur ces fréquentations qui semblent si unilatérales.

Crédit photo : iStock

Louanne a également dit que pour les personnes qui évitent, leurs comportements semblent complètement indétectables jusqu’à des mois, ce qui leur donne « un avantage injuste ».'

« Ils n’essaient pas d’impressionner qui que ce soit, et on dirait qu’ils ont des options. Comme s’ils étaient le prix. »

La vérité gênante sur l’attraction est que les gens décident souvent qu’ils ne sont pas intéressés « lorsqu’ils perçoivent le besoin ou l’insécurité », ce qui donne l’avantage aux personnes évitantes.

« Ils réussissent à dépasser chaque première date, deuxième date et troisième date. Au moment où leur indisponibilité se manifeste, l’autre personne est déjà investie. »

C’est une dynamique de rencontre qui laisse beaucoup de types anxieux se demander pourquoi ils continuent d’attirer des personnes indisponibles émotionnellement, et les chiffres ne facilitent pas les choses.

La loi de l'attraction

Louanne a souligné que seulement 38% des personnes ont des traits d’attachement sûrs, qui sont jugés les plus souhaitables.

« Beaucoup sont dans des relations stables parce que les célibataires attachés en toute sécurité choisissent naturellement d’autres personnes sécurisées. »

Et malheureusement pour certains, cela laisse un bassin de rencontres beaucoup plus petit et désordonné pour choisir.

« C’est là que tant de gens restent coincés. »

Avec les anxieux qui diffusent leur désir d’être choisis, et les évitants, qui dissimulent leur incapacité à se connecter jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Crédit photo : iStock

Son conseil pour quiconque cherche à briser le cycle est d’arrêter de performer et de commencer à observer.

« La confiance ne consiste pas à agir de manière détachée mais à être suffisamment ancrée pour ne pas chercher la validation. »

Dans un précédent clip publié sur son Instagram, Louanne a inventé le concept appelé 'thin slicing', expliquant que nos intuitions instinctives et nos hypothèses aléatoires sont en fait soutenues par les neurosciences. Alors que beaucoup de femmes pourraient supposer que leurs décisions en matière de rencontres sont basées sur la conversation, les intérêts communs ou même l’attraction physique, Louanne dit que le cerveau fait déjà des évaluations critiques avant que tout cela n’entre en jeu.

« Elle ne décide pas consciemment. Elle ne pense même pas logiquement. Mais neurologiquement. Son cerveau scanne des choses très spécifiques : le leadership, la sécurité, la confiance et la stabilité émotionnelle. »

Ces quatre qualités, apparemment, sont ancrées dans le cerveau féminin comme des indices essentiels pour une compatibilité à long terme, en particulier lorsqu’il s’agit de biologie évolutive et de reproduction.

Louanne a travaillé avec des milliers de célibataires au cours de sa carrière de deux décennies et dit que les cerveaux des femmes sont construits pour traiter les micro-signaux à une vitesse fulgurante lors de la rencontre avec un partenaire potentiel. C’est là que “thin slicing” entre en jeu.

Crédit photo : iStock

Le terme fait référence à la capacité du cerveau à faire des jugements rapides avec une information très limitée, quelque chose que les psychologues ont étudié pendant des années. Dans le monde des rencontres, Louanne a dit que cela apparaît au moment où un homme entre ou se présente.

« Elle capte vos indices non verbaux. Cela inclut votre posture, votre mouvement, votre expression faciale, votre rythme, votre ton de voix, même votre style.Même quelque chose d’aussi simple que de dire votre nom peut déclencher une réponse instantanée. La hauteur, le ton et le poids de votre voix sont traités comme un signal »

Les femmes évaluent naturellement si la voix d’un homme est calme ou anxieuse, claire ou incertaine, et posée ou réactive.

Selon la « science » à laquelle Louanne fait référence, ces détails subtils déclenchent des réponses émotionnelles dans le corps d’une femme où elle pourrait ressentir de l’attraction, de la curiosité, de l’indifférence ou un non calme et inébranlable. Malheureusement pour les hommes, une fois que son cerveau a décidé, il est souvent impossible de revenir en arrière.