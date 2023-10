Des médecins testent leur technique de piqûre sur des ballons gonflables, la vidéo fait le buzz sur TikTok

Les médecins et infirmières sont-ils capables de faire des piqûres sans faire mal à leurs patients ? C’est ce que certains d’entre eux ont voulu démontrer dans une vidéo devenue virale sur le net.

TikTok regorge de défis et de tendances en tous genres. Le dernier en date est un test impliquant des médecins et infirmières. Tout est parti d’une vidéo provenant d’un cabinet dentaire en Ukraine.

Comme on peut le voir dans une vidéo visionnée plus de 41 millions de fois, les médecins et infirmières du cabinet se sont prêtés à un défi : celui d’appliquer leur technique de piqûre sur un ballon gonflable. Ainsi, ils se relaient tour à tour munis d’une seringue qu’ils plantent dans le ballon.

Le principe est simple : si le ballon éclate on peut supposer que leur technique de piqûre est trop brutale et par conséquent, qu’elle risquerait de faire mal aux patients. Si le ballon gonflable n’éclate pas au moment où l’aiguille rentre et sort, alors on peut considérer que la technique est bonne.

Les internautes conquis par ce test devenu viral sur TikTok

Cette vidéo test a conquis des millions d’internautes à travers le monde. Elle est l’une des plus populaires sur le réseau social chinois et cumule plus de 2,5 millions de « j’aimes ».

Rapidement, des médecins et infirmières chouchous des internautes se sont dégagés à l’instar de cette professionnelle habillée en rose. « Celle en rose, je lui confierais ma vie ! Queen », écrit un internaute. « La dame en rose est ma préférée », renchérit un autre. Tout comme ce médecin habillé en vert : « En vert, c’est un boss », « Couleur verte, impeccable ».

Certains internautes ont ainsi émis des hypothèses sur ces professionnels qui avaient réussi leur test : « Tu sens l’expérience chez les plus âgés », selon un utilisateur sur TikTok, « Je suis quasi sûr que ceux qui ont réussi sont pédiatres ».

Ce test a suffi pour que beaucoup d’internautes expriment leur envie de choisir leur futur médecin en se basant sur cette méthode qui, au premier abord, paraît simple.