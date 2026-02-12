«Il faut qu'on se défende» : une pétition pour soutenir le septuagénaire qui a tué un cambrioleur récolte 50 000 signatures

A Genas, près de Lyon, les habitants se mobilisent pour soutenir le septuagénaire soupçonné d’avoir abattu un cambrioleur chez lui en pleine nuit. Une pétition a été mise en ligne.

Si vous êtes victime d’un cambriolage, assurez-vous de laisser le malfrat repartir en vie, sinon la justice ne vous loupera pas. En effet, le meurtre est interdit par la loi, sauf si la légitime défense est reconnue. Une nuance qui constitue toute l’affaire concernant le septuagénaire de la ville de Genas, dans le Rhône, placé en garde à vue après avoir abattu un cambrioleur qui s’était introduit chez lui.

Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est par le toit que des cambrioleurs auraient tenté de pénétrer dans une maison, située à l'est de Lyon, dans la banlieue cossue de Genas. À l'intérieur, un couple de septuagénaires est réveillé par le bruit. Le propriétaire aurait alors tiré sur le cambrioleur, le tuant sur le coup.

Crédit photo : France TV

Alertés à 3h30 du matin, les gendarmes découvrent sur le toit le corps sans vie d'un jeune homme de 19 ans, touché au thorax. Le tireur présumé a été placé en garde à vue. Pour les habitants de Genas, l’heure est à la mobilisation pour soutenir le septuagénaire comme certains le confient à France Info :

"Quand on vient cambrioler chez les gens, il y a des risques" "C'est malheureux pour le monsieur, parce qu'il ne voulait peut-être pas le tuer, parce qu'on n'est pas non plus des criminels, mais bon, il faut qu'on se défende"

La légitime défense ou de la défense disproportionnée ?

Seulement voilà, la France, ce n'est pas les Etats-Unis : on ne peut pas tirer à vue sur quiconque pénètre notre propriété.

Pour soutenir le tireur, une pétition réclamant la reconnaissance de la légitime défense a été lancée. Elle a déjà récolté plus de 43 000 signatures en quelques jours.

En France, la légitime défense est strictement encadrée. Elle ne peut être reconnue que si l'acte a été commis pour repousser de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage avec violence.

Crédit photo : Le Progrès

Dans l'affaire de Genas, deux enquêtes distinctes ont été ouvertes, l'une pour homicide volontaire, l'autre concernant la tentative de vol.

Le septuagénaire, bijoutier de profession, a été déféré devant le parquet de Lyon ce mercredi 11 février. Soupçonné d'homicide volontaire sur le cambrioleur de 19 ans, il doit prouver que ce dernier l'a menacé dans des proportions qui légitimeraient de tirer pour donner la mort. Et c’est bien là l’élément épineux du dossier car on ignore encore si le cambrioleur était effectivement armé ou non.

À noter que la gendarmerie cherche encore activement le ou les complices du malfaiteur abattu, ces derniers ayant pris la fuite après avoir tenté de pénétrer dans le pavillon du quartier de Revolère par le toit.