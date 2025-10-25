Un couple de touristes se retrouve bloqué sur un sommet dangereux avec son bébé de 9 mois 

Ce week-end, en Pologne, un couple de touristes a eu la mauvaise idée de gravir une montagne avec son bébé de neuf mois. Tous trois se sont retrouvés bloqués au sommet.

Le pire a été évité. Dimanche 19 octobre, un couple de touristes a décidé de se lancer dans l’ascension du mont Rysy, à la frontière entre la Pologne et la Slovaquie.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que ces randonneurs inexpérimentés étaient accompagnés de leur bébé âgé de neuf mois, rapporte TVN24. Sur le chemin menant à la montagne, les époux sont tombés sur Szymon Stoch, un guide polonais.

Crédit Photo : Wikimédia

Celui-ci leur a alors recommandé de faire demi-tour, estimant que le duo n’était pas en mesure de faire l’excursion avec un nourrisson. D’autant plus que les alpinistes en herbe étaient mal équipés

« Ils n’avaient qu’un petit sac à dos et deux paires de crampons. En plus, l’une des paires était trop grande. Ils n’avaient pas de casques, ni de piolet », se souvient le spécialiste.

Le couple se retrouve coincé à 2500 m d’altitude

Témoin de l’échange, un secouriste slovaque a lui aussi tenté de les raisonner, en vain. Les parents étaient déterminés à poursuivre la montée.

Comme le précisent nos confrères, le couple a réussi à atteindre le sommet culminant à 2500 mètres. Mais la randonnée a pris une tournure dangereuse au moment de la descente.

Les deux randonneurs étaient incapables de redescendre en raison de la voie verglacée. Face à cette situation, ils ont demandé à Szymon Stoch de les aider avec une corde, mais le guide a refusé et a proposé de contacter les secours à la place.

Cette fois encore, les touristes ont refusé de l’écouter à cause du coût de l’opération de sauvetage. Pour éviter que cela empire, l’expert a préféré porter le bébé lui-même. Fort heureusement, le groupe pu regagner la vallée .

« C’est complètement irresponsable »

Les images du sauvetage sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Dans la section commentaires, nombreux sont ceux qui critiquent l’irresponsabilité des parents.

« On ne peut pas emmener un bébé de neuf mois sur le Rysy, même par temps clair. La neige y est dure, et le moindre faux pas peut être fatal », a commenté un internaute. To zdjęcie obiegło dziś Polskę.

Widzicie na nim Szymona Stocha przewodnika tatrzańskiego, który zrobił coś, co trudno opisać słowami.



Na Rysach, pośród śniegu i lodu, znalazł młodych rodziców z 9-miesięcznym dzieckiem.

Bez sprzętu, bez doświadczenia, w warunkach, gdzie jeden zły… pic.twitter.com/kwouHKpuOM — Damian Żurawski (@damian_zurawski) October 21, 2025

Tomasz Zając, un autre guide de haute montagne, déplore l’attitude du couple et dénonce l'inconscience de certains randonneurs.