2 femmes découvrent qu'elles ont le même amant durant ses funérailles... et se battent sur son cercueil

Au Mexique, les funérailles d’un homme ont dégénéré lorsque deux femmes en sont venues aux mains devant le cercueil.

Un triangle amoureux qui se dévoile dans de funestes conditions.

Lundi 6 avril, une scène pour le moins étonnante s’est déroulée lors de la veillée funèbre d’un homme à Veracruz, au Mexique, rapporte le Daily Star.

Crédit Photo : iStock

Deux femmes se sont battues après avoir découvert qu’elles entretenaient toutes les deux une relation amoureuse avec le défunt, qui les trompait.

Deux femmes se disputent aux funérailles de leur amant

La bagarre a éclaté lorsque l’une des amantes a fait ses adieux à celui qu’elle croyait être son unique partenaire. Près du cercueil, elle a murmuré : «Mon amour, tu vas me manquer».

Le hic ? Son hommage a immédiatement éveillé la méfiance d’une autre femme présente. Celle-ci a bondi et a confronté l’inconnue en larmes, lui demandant : « Qui êtes-vous ? ».

La première femme a alors avoué avoir eu une relation avec le disparu. À la suite de cette confession, le ton est rapidement monté. Selon le tabloïd, chacune des deux femmes pensait être l’unique compagne de l’homme décédé. Folles de jalousie, elles en sont venues aux mains devant les invités.

Des images surréalistes montrent le couvercle du cercueil presque arraché lorsque les deux maîtresses se jettent l’une sur l’autre, avant d’être séparées par un spectateur.

Por fin encontré el video de la esposa y la amante peleando en el funeral.



Video de TV Azteca Yucatán. pic.twitter.com/D1yrp8igSx — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) April 8, 2026

La bagarre amuse les internautes

Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale, atteignant plus de 150 000 vues et suscitant des centaines de commentaires.

La suite après cette vidéo

Sous la publication, les réactions, à la fois amusées et consternées, fusent.

Une personne a commenté :

« Elles ont failli le tuer à nouveau ».

Une autre a plaisanté :

« Il ne supportait plus aucune des deux et a préféré mourir ».

Crédit Photo : Jam Press

Une troisième a écrit :

« Se battre pour une personne morte, comme c’est triste ».

Dans les commentaires, un utilisateur rappelle que ce type d’incident se produit fréquemment. Enfin, un internaute, ne manquant pas d’humour, conclut :

« Il est clair que le défunt n’ira pas au paradis ! ».

Le ton est donné !