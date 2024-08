Deux pilotes survivent miraculeusement au crash de leur planeur sur une route très fréquentée

Ce mardi 27 août, une route très fréquentée dans le comté de Gloucestershire, en Angleterre, a été le théâtre d’un spectaculaire accident d’un planeur devant des automobilistes médusés.

Le pire a été évité et les deux pilotes expérimentés se souviendront longtemps de leur atterrissage rocambolesque ! Ce mardi 27 août, un planeur à moteur biplace Grob 109B du Costwold Gilding Club, s’est retrouvé sur le tronçon ouest de l’A419, entre Cirencester et Stroud, dans le comté anglais de Gloucestershire, vers 16h45.

Une heure très fréquentée par les automobilistes qui ne s’attendaient pas à voir un avion leur barrer la route. Les deux pilotes réalisaient un vol local mais leur appareil aurait dépassé la piste de l’aérodrome sur laquelle ils devaient atterrir. Selon un témoin, le planeur semblait piqué du nez sur la route principale.

Crédit photo : iStock

Des pilotes indemnes dans le cockpit

Sur les photos prises par des témoins, on peut voir les deux pilotes à l’intérieur du cockpit, semblant indemnes et totalement stupéfaits par ce qu’il venait d’arriver. Bien heureusement, ils s’en sont sortis sans grosses blessures et ont été transportés à l’hôpital pour des blessures mineures.

Encore plus heureux, ils n’ont occasionné aucun accident avec les automobilistes qui circulaient sur la route à ce moment-là. La police a rapidement fermé la portion de l’autoroute aux automobilistes durant l’intervention des secours et pour dégager les débris de l'avion. Une enquête reste en cours pour déterminer la cause de l’accident.