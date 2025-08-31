Deux touristes françaises partent d'un restaurant sans payer en Italie, la gérante les retrouve grâce aux réseaux sociaux

Le 19 août, deux touristes françaises ont mangé dans un restaurant en Italie et sont parties sans payer. Cependant, la gérante de l’établissement a réussi à les retrouver grâce aux réseaux sociaux.

Le 19 août dernier, deux touristes françaises âgées d’une trentaine d’années ont mangé dans une pizzeria à Civitanova Marche, en Italie. Elles ont commandé deux pizzas et quatre Spritz mais après leur repas, elles n’ont pas payé l’addition de 44 euros et se sont éclipsées discrètement.

Crédit photo : iStock

Face à ce comportement, la gérante du restaurant Michela Malatini ne s’est pas laissée faire. Elle a regardé les caméras de surveillance de son établissement pour identifier les deux clientes et a posté les images sur Facebook pour tenter de les retrouver. C'est également ce qu'a fait le patron de ce restaurant qui a décidé d'afficher un groupe de 8 personnes sur les réseaux sociaux, parties sans payer.

Elle retrouve les clientes

Cette stratégie a fonctionné puisque, grâce aux commentaires des internautes qui ont mené des recherches sur les deux touristes, Michela Malatini a réussi à trouver le lieu où elles séjournaient. En effet, une personne avait déjà vu ces deux jeunes femmes dans un B&B de la ville. Ainsi, le lendemain matin, la gérante du restaurant s’est présentée à l’hôtel où dormaient les deux Françaises, dès 8h30.

“J’ai publié un message sur Facebook et, grâce à certains commentaires, j’ai pu les retrouver. Elles dormaient encore. Je leur ai calmement montré la vidéo et demandé : 'Vous êtes parties sans payer hier soir, il s’est passé quelque chose ?'”, rapporte Le Figaro.

Crédit photo : @cronachemaceratesi

Les deux femmes ont immédiatement payé la restauratrice sans protester, mais ne se sont pas excusées pour leur comportement.

“Ce n’est pas une affaire d’argent, mais une question de respect et d’éducation. Nous n’aimons pas être dupés”, a déclaré Michela Malatini, d’après des propos rapportés par BFMTV.

Malheureusement, le resto-basket est courant dans les restaurants, à tel point que Michela Malatini dit être habituée à cette situation. Maintenant, elle affirme qu’elle réussit à “deviner intuitivement qui a l’intention de partir sans payer”. Malheureusement, ce comportement est de plus en plus fréquent et cible tous les établissements. Certains clients sont très habiles, comme ce duo père-fils qui a arnaqué 100 restaurants en trois ans grâce à une technique bien rôdée. Mais le "resto-basket" est un vrai fléau pour les restaurateurs qui perdent beaucoup d’argent et ne sont pas récompensés pour le service rendu à leurs clients.