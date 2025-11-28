Un influenceur de 30 ans meurt après avoir entamé un marathon de la “malbouffe”

Coach sportif et influenceur fitness russe, Dmitry Nuyanzin est décédé à l’âge de 30 ans après avoir entamé un défi extrême de “malbouffe”. Il s’était lancé dans un marathon pour consommer quotidiennement 10 000 calories afin de prendre 25 kilos en un temps record.

Il voulait grossir vite pour montrer, ensuite, à quelle vitesse il pouvait maigrir. Malheureusement, Dmitry Nuyanzin n’aura pas la chance d’aller au bout de sa démarche. Cet influenceur russe expert en fitness est décédé à l’âge de 30 ans alors qu’il s’était lancé dans un défi extrême de “malbouffe”.

Son défi consistait à avaler des quantités massives de nourriture pas vraiment saine, à raison de 10 000 calories par jour, dans le but de grossir de 25 kilos en un temps record. L’influenceur prévoyait de grossir rapidement afin d’enchaîner avec un régime alimentaire, espérant motiver ses abonnés et clients à suivre un programme de remise en forme avec lui.

Crédit photo : Dmitry Nuyanzin

Dmitry Nuyanzin avait documenté minutieusement sa prise de poids express sur les réseaux sociaux russes, partageant son "régime quotidien".

Il avait pris 13 kilos en un mois

Son alimentation comptait des viennoiseries et du gâteau au petit-déjeuner, 800 g de raviolis nappés de mayonnaise au déjeuner, puis un hamburger et deux petites pizzas pour le dîner. Entre les repas, il grignotait des chips.

Crédit photo :Dmitry Nuyanzin

La semaine précédente encore, il annonçait avoir atteint les 105 kg. Une prise d’au moins 13 kg en un mois. Il promettait également 100 euros à toute personne dépassant les 100 kg et parvenant à perdre 10 % de son poids avant le Nouvel An.

Hélas, l’influenceur a succombé dans son sommeil, son coeur ayant tout bonnement cessé de battre. La veille de sa mort, il avait annulé toutes ses séances d’entraînement, expliquant à ses proches qu’il ne se sentait pas bien et qu’il comptait consulter un médecin.

Crédit photo :Dmitry Nuyanzin

Dmitry Nuyanzin n’était pas un amateur. Diplômé de l’École de réserve olympique d’Orenbourg et de l’Université nationale de fitness de Saint-Pétersbourg, il travaillait depuis une dizaine d’années comme entraîneur personnel auprès de figures russes influentes.