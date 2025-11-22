Disparu depuis 5 ans et présumé mort, il débarque au commissariat après l'arrestation de cinq personnes suspectées de son meurtre

Mais qu’est-il arrivé à Ismail Ali ? Disparu depuis 2020, cet homme a passé les portes du commissariat quelques jours après avoir été déclaré mort et l’arrestation de cinq suspects en lien avec son supposé meurtre.

Voilà une affaire rocambolesque qui agite les services de police de Bradford, en Angleterre. Ce lundi 17 novembre, la police britannique a interpellé cinq personnes, trois femmes âgées de 47 à 55 ans et deux hommes de 27 et 51 ans, qu’ils suspectaient du meurtre d’un homme porté disparu depuis 2020. Des perquisitions avaient également été menées dans trois habitations.

Sauf que deux jours après ces arrestations, l’homme disparu et donc présumé mort, un certain Ismail Ali, a débarqué au commissariat pour prouver qu’il était vivant, “en sécurité et en bonne santé”.

« Les inspecteurs enquêtant sur la disparition suspecte de l’habitant de Bradford Ismail Ali en 2020 peuvent confirmer qu’il est réapparu hier dans un commissariat indiquant qu’il est en sécurité et en bonne santé »

Crédit photo : iStock

Une disparition mystérieuse et un meurtre fantôme

Ismail Ali, âgé de 46 ans lors de sa disparition, avait été vu pour la dernière fois le 29 mai 2020 dans le magasin où il travaillait à Bradford. Depuis, il n’avait donné aucun signe de vie et plusieurs appels à témoins avaient été lancés, en vain, jusqu’à sa réapparition surprise ce mercredi. Sa disparition a fait l’objet de plusieurs appels à témoins au cours des cinq dernières années, la police indiquant que sa famille était inquiète pour son bien-être.

Sa famille a rapidement été informée, a expliqué un porte-parole de la police, ajoutant que l’homme « a été mis en sécurité pendant que les vérifications nécessaires sont effectuées ».

Crédit photo : Men Media

Les agents continuent leur enquête « pour comprendre les circonstances exactes de sa disparition ». Les autorités ont également tenu à remercier les habitants « qui ont partagé les appels à témoins » pour retrouver Ismail Ali.

Concernant les cinq personnes arrêtées lundi, les forces de l’ordre ont indiqué qu’une importante somme en liquide a été retrouvée lors des trois perquisitions. Si les accusations de meurtre ont donc été levées, plusieurs des personnes arrêtées sont toujours en liberté sous caution pour des soupçons de blanchiment d’argent.