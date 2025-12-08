Une star d'OnlyFans arrêtée par la police après avoir annoncé qu'elle allait coucher avec 100 hommes en 24 heures

En Turquie, la créatrice de contenus Ezra Ay Vandan a été arrêtée à la police après avoir annoncé qu’elle souhaitait avoir des relations sexuelles avec 100 hommes en 24 heures, afin de battre un record.

Ezra Ay Vandan est une créatrice de contenus et star d’OnlyFans originaire de Turquie, connue sous le nom de Süt sur internet. En début d’année, elle a été arrêtée par la police pour une raison surprenante. La jeune femme voulait battre un record improbable en ayant des relations sexuelles avec 100 hommes en l’espace de 24 heures. Un défi qui ressemble à celui lancé par cette autre star d'OnlyFans qui a couché avec 583 hommes en 6 heures ou de cette femme qui a choqué les internautes après avoir voulu coucher avec 5 000 hommes en une semaine.

Crédit photo : @acnoctemtv / Instagram

Si l’influenceuse voulait battre ce record en Turquie, elle ne voulait pas s’arrêter là puisqu’elle souhaitait ensuite le battre au niveau mondial. Elle a finalement été arrêtée par la police à Istanbul pour “obscénité” et “résistance aux forces de l’ordre”.

OnlyFans interdit en Turquie

En Turquie, l’utilisation d’OnlyFans est désormais interdite. Le pays interdit donc la diffusion de “contenus obscènes” par le biais de la presse, des médias et des réseaux sociaux. Ainsi, depuis le début de l’année, plusieurs créateurs de contenus ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour s’être exposés sur les plateformes, comme OnlyFans.

La Turquie a arrêté la créatrice OnlyFans Azra A. suite à son annonce de vouloir coucher avec 100 hommes :



« Je ne suis pas une criminelle. Ce que je fais relève de ma vie privée et de mes choix personnels. Pourquoi l’État interfère-t-il dans mes décisions concernant mon propre… pic.twitter.com/gpeEeAtmD2 — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) January 18, 2025

Le moment où Ezra Ay Vandan a été arrêtée a été filmé et est devenu viral sur les réseaux sociaux. De son côté, la jeune femme a dénoncé la violence de la police lors de son arrestation. Son mari a également été arrêté par les forces de l'ordre avant d'être relâché.

“Ils m’ont attrapée par les cheveux, battue, insultée, harcelée, et nous avons passé 12 heures menottés”, a-t-elle affirmé, selon CNEWS.

Elle a été arrêtée

En plus de cela, la créatrice de contenus était visée par cinq enquêtes différentes pour dégradations matérielles, résistance aux forces de l’ordre, menaces et insultes, incitation à l’hostilité publique et blessures volontaires.

Pour le moment, on ne sait pas si Ezra Ay Vandan a été jugée ou si elle a été condamnée. Après son arrestation, aucune nouvelle n’a été donnée à propos de son activité, son éventuelle condamnation ou son retour.