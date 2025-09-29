Il vole une voiture puis... la ramène aussitôt après être tombé en panne, mais la police l'attend

Un voyou pris en flagrant délit de vol de voiture

Un vol de voiture a connu une issue pour le moins inattendue. Un étonnant détail ayant notamment facilité le travail des forces de l'ordre pour arrêter le coupable.

Il s'agit certainement du vol de voiture le plus court de l'histoire.

Un jeune voleur a été interpellé par des gendarmes alors qu'il venait de garer un véhicule à l'endroit exact où... il l'avait volé quelques minutes plus tôt. Un larcin rocambolesque digne d'un pied nickelé.

Un voleur tente de voler un véhiculeCrédit photo : DR

Il vole une voiture puis la ramène aussitôt... sous les yeux des gendarmes qui l'arrêtent

Les faits ont eu lieu le samedi 27 septembre à Tréflez dans le Finistère, rapportent nos confrères de Ouest France.

Tout commence aux alentours de 16h, lorsqu'un jeune homme de 18 ans pénètre dans une habitation par une fenêtre entrouverte. En fouillant dans un tiroir, il trouve les clés d'une voiture qu'il s'empresse de voler.

Mais alors qu'on aurait pu croire qu'il prendrait la poudre d'escampette, le voleur fait finalement machine arrière quelques minutes plus tard, après avoir parcouru quelques centaines de mètres seulement. La raison ? Le véhicule vient soudainement... de tomber en panne.

Comme si de rien n'était, le jeune voyou ramène alors la voiture en la poussant, puis la gare juste devant la maison qu'il vient de visiter. Hélas pour lui, les gendarmes, prévenus par un voisin ayant tout vu de la scène, l'attendent à son arrivée et l'interpellent sur le champ.

Un gendarme français Crédit photo : DR

Placé en garde à vue par la gendarmerie et remis en liberté, le lendemain, le jeune voleur, déjà connu des services de police, comparaîtra devant la justice sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en juin 2026. Il sera jugé pour des faits de vol dans une habitation en état de récidive, conduite sans permis en état de récidive, mais aussi conduite d’un véhicule malgré une interdiction.

