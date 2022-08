Cet incroyable château privé en Écosse est en vente pour 1,4 millions d'euros !

À la suite d’une bataille judiciaire, un château en Ecosse a été mis en vente pour une somme "dérisoire".

Alors que la propriétaire du château de Knockderry, Marion Van Overwaele, a du abandonner son immense logement dans les années 2000 pour des raisons de dettes, la jeune femme l’a cédé à son frère. Bémol, quelques années plus tard, les déboires judiciaires avaient affecté toute la famille qui a été expulsée des lieux en 2020. Résultat : le château est désormais en vente pour la modique somme de 1 476 781 dollars soit environ 1,4 millions d’euros.



Crédit : Strutt & Parker



Crédit : Strutt & Parker

Un château pittoresque et historique

Situé en Écosse, le château pittoresque est hallucinant. Le domaine surplombe le magnifique lac écossais Loch et dispose de quatre salles de réception, 6 chambres et salles de bains et d'un cottage séparé. Chaque salle de bain dispose d’une incroyable baignoire d’époque.



Crédit : Strutt & Parker



Crédit : Strutt & Parker



Crédit : Strutt & Parker

Son histoire ? Il a été construit au milieu du XIXe siècle pour un riche fabricant de textile. Comme le rapporte le média Insider, le château est considéré comme un joyau architectural. L'une des raisons pour lesquelles le château de Knockderry est un bâtiment classé est, selon les agents immobiliers Strutt & Parker, "en grande partie à cause de l'intérieur exceptionnel de Leiperian, qui est considéré comme l'un des plus beaux intérieurs dans le style Écossais.” Un château pittoresque qui se situe à 150 km d’Edimbourg.



Crédit : Strutt & Parker



Crédit : Strutt & Parker