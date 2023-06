Elle attaque ses parents en justice... pour avoir été mise au monde sans son accord

Les États-Unis sont un pays à part et beaucoup en jouent allègrement pour faire parler d'eux. En l'occurrence, une TikTokeuse américaine affirme en vidéo avoir attaqué ses parents en justice pour l'avoir mise au monde, rien que ça.

Elle accuse ses parents de l'avoir mise au monde !

Les histoires juridiques farfelues aux États-Unis, ce n'est pas ce qui manque : vous vous souvenez peut-être de la fois où une femme avait attaqué un fastfood en justice parce que son café était trop chaud, ou d'une autre qui avait demandé à poursuivre McDonald's en justice pour mauvais traitement envers son fils… alors que ce dernier n'y travaillait même pas, et avait en plus braqué l'enseigne.

Bref, parfois, les tribunaux outre-Atlantique voient des événements absurdes et c'est sans doute pour cela que Kass Theaz, une TikTokeuse américaine, affirme en vidéo avoir attaqué ses parents pour l'avoir mise au monde. Sans son accord, bien sûr.

"Je n’ai pas consenti à être ici. J’ignorais que j’allais grandir et devoir trouver du travail pour subvenir à mes besoins. Ils n’ont même pas essayé de me contacter avant ma naissance pour s’assurer que je voulais être ici."

Une blague qui prend de l'ampleur

Devant ses propos, des milliers et des milliers d'internautes se sont indignés et s'en sont pris à elle. Le hic, c'est que l'histoire est tout simplement fausse : il s'agit d'une simple blague et les vidéos ironiques sont justement le fer de lance de la créatrice de contenus. Cette dernière accuse d'ailleurs les internautes de croire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux.

"Je pensais qu’il était évident que je plaisantais. Néanmoins, je trouve ça drôle. Les gens s’énervent pour n’importe quoi. Ça montre à quel point les gens font peu de recherches avant de réagir."

Et il faut bien avouer que quand on constate l'absurdité de certaines attaques en justice aux États-Unis, il y avait de quoi croire au dépôt de plainte de l'influenceuse. Enfin, presque, tout du moins.

Crédit photo : iStock