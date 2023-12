Personne n'arrive à prononcer le prénom de son bébé, cette maman est contrainte de le changer

En Australie, une mère de famille est confrontée à un sérieux problème face au prénom qu’elle a donné à son bébé : personne n’arrive à le prononcer correctement.

Quand on attend un enfant, une grande question se pose : quel prénom va-t-on donner au bébé ? Si certains parents se tournent vers l’originalité, d’autres préfèrent choisir des prénoms plus classiques. C’est ce que pensait faire Hannah Sands, une jeune maman qui a donné naissance à un petit garçon en mai 2022. Cependant, elle a été confrontée à un problème de taille : personne ne prononce le prénom de son bébé correctement.

Hannah et son compagnon, Paulo, sont d’origine brésilienne. Pendant toute sa vie, le père du petit garçon a été confronté à ce problème : les autres prononcent mal son prénom et disent “Polo”. Pour éviter que leur bébé soit également confronté à cette situation, Hannah et Paulo lui ont choisi un prénom qu’ils pensaient simple à prononcer.

“Quand notre petit garçon est né, j’ai vraiment choisi un prénom qui me paraissait facile à prononcer parce que je ne voulais pas du tout qu’il vive la même chose que mon partenaire, j’en avais marre ! Je l’ai donc appelé Raul. J’adore ce prénom, ça lui correspond parfaitement et il a même des surnoms mignons”, a expliqué Hannah.

Un prénom mal prononcé

Cependant, dès la naissance du petit garçon, Hannah et Paulo ont compris que la situation allait se répéter puisque l’infirmière a prononcé “Rol”. “Elle a dit “Rol”, comme Paul mais avec un R”, a confié Hannah, exaspérée. Pour éviter que cette situation ne se reproduise, les parents ont donc décidé de modifier l’orthographe du prénom de leur enfant en l’écrivant Raoul. Mais cela n’a pas arrangé la situation pour autant.

“Raoul. RA-OOL. Ma propre mère est venue nous voir à l’hôpital et m’a demandé son nom et j’ai dit Raul, a confié Hannah. Elle a dit “Rorl”. Rorl ?!”

Hannah a publié son histoire sur TikTok et a reçu de nombreux commentaires d’internautes qui lui ont apporté son soutien car ce problème est relativement courant en Australie. Sous la vidéo, on a pu lire des messages comme “J’ai une fille qui s’appelle Perséphone et un médecin a dit Purse-phone” ou encore “J’ai un prénom asiatique et j’ai passé les trois quarts de ma vie à corriger les gens sur sa prononciation.”