Voici la liste des prénoms les plus mal prononcés dans le monde !

Sean, Anna, Benjamin… Voici la liste des 20 prénoms les plus mal prononcés. Et vous allez être surpris !

Avez-vous déjà peiné à donner votre prénom dans un pays étranger sans qu’il soit écorché ? Tout s’explique ! Il se peut qu’il fasse partie de la liste des prénoms les plus difficiles à prononcer dans le monde. En fonction de la langue, des accents et de la sonorité de chaque prénom, leur prononciation peut être difficile. Le site de triche au Scrabble, WordFinderX, a décidé de se pencher sur la question et d’établir une liste des 20 prénoms les plus mal prononcés dans le monde.



Crédit : iStock

Un classement affiné

Pour obtenir sa liste, le site s’est basé sur 12 768 prénoms recueillis de Nameberry, qui recense des prénoms par tendance, popularité, genre et origines. Ensuite, pour affiner son résultat, le site a recherché combien de fois chaque prénom de la liste "avait été écouté sur Forvo.com, une bibliothèque de prononciation en ligne". Ainsi, il a pu déterminer la liste précise des prénoms les plus difficiles à prononcer dans le monde.

Et la voici :

Sean (1.000.000 d'écoutes)

Xuxa (802.000 écoutes)

Victoria (696.000 écoutes)

Francisco (635.000 écoutes)

Plato (617.000 écoutes)

Anna (532.000 écoutes)

Estrella (490.000 écoutes)

Alexander (422.000 écoutes)

Benjamin (399.000 écoutes)

Michael (364.000 écoutes)

Maria (357.000 écoutes)

Xavier ( 349.000 écoutes)

Thomas (344.000 écoutes)

Anne (343.000 écoutes)

David (399.000 écoutes)

Mary (330.000 écoutes)

Guillaume (324.000 écoutes)

Laura (322.000 écoutes)

Juan (299.000)

Saorise (293.000)

Comme vous pouvez le constater, alors que certains semblent évidents, d’autres le sont beaucoup moins. D’origines grecque, basque, française ou encore irlandaise, tous ces prénoms sont réputés dans de nombreux pays du monde. Preuve que la prononciation d’un prénom est loin d’être universelle.