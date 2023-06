Elle demande à son ex d'être le témoin de son mariage et provoque la colère de son fiancé

Sur Reddit, une jeune femme a expliqué qu’au moment de choisir son témoin de mariage, elle s’est tournée vers son meilleur ami, qui n’est autre que son ex. Cependant, son fiancé n’a pas du tout apprécié.

Trouver son témoin pour son mariage n’est pas toujours évident et cela peut même devenir une source de conflit au sein du couple. Une jeune femme, qui a publié son témoignage sur Reddit, en a fait l’expérience. En publiant un message sur le réseau social, la future mariée a cherché à recueillir l’avis des internautes et à savoir qui de son fiancé ou elle avait raison.

Crédit photo : iStock

En fin d’année, la jeune femme va se marier avec son compagnon avec qui elle est en couple depuis maintenant 4 ans. Le couple a déjà commencé à organiser le jour J et chaque personne a dû trouver un témoin. Naturellement, la future mariée s’est tournée vers son meilleur ami.

Elle choisit son ex comme témoin

Cependant, à ce moment-là, son fiancé a découvert que son meilleur ami n’était autre que son ex, avec qui elle avait eu une relation des années plus tôt. Furieux d’apprendre cette nouvelle dont elle ne lui avait jamais parlé, il s’est mis en colère et lui a reproché d’inviter un ex à son mariage et de le choisir comme témoin.

Crédit photo : iStock

De son côté, la jeune femme affirme qu’elle n’a pas délibérément caché à son fiancé qu’elle était sortie avec son meilleur ami. Cette relation, qui n’avait duré qu’un mois, remonte à des années, quand elle avait 15 ou 16 ans. Aujourd’hui, elle avait comme “oublié” qu’elle était sortie avec lui et ne le voit que comme son ami.

“Quand je le regarde, je ne vois pas un ex, je vois mon meilleur ami de plus de 10 ans. Il a été mon ami pendant des années avant notre rencontre et des années après. Je ne pense pas que cela le classe comme un ex et je ne pense pas que cela devrait signifier qu’il est exclu de mon mariage. Mais mon fiancé est catégorique sur le fait que c’est irrespectueux”, a-t-elle rédigé sur Reddit.

De leur côté, les internautes ont du mal à comprendre comment la future mariée a pu “oublier” de parler de cette relation à son fiancé. Quant à savoir si elle invitera ou non son ex à son mariage, la question se pose toujours.