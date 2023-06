Pour son mariage, ce couple décide de s'unir avec comme témoin... son chat

Au Colorado, Amanda et Steve se sont mariés. À leurs côtés se trouvait Momo, leur chat, qui était le témoin du couple.

Crédit photo : @mandamoeckterry

Amanda et Steve Terry forment un couple heureux qui a décidé de se marier. Pour cette occasion, les deux amoureux devaient choisir un témoin. Ils avaient le choix entre plusieurs personnes de leur entourage comme des membres de leur famille ou des amis.

Cependant, ils ont fait un tout autre choix qui en a surpris plus d’un.

Un chat comme témoin de mariage

Le jour où Amanda et Steve se sont mariés, leur témoin n’était autre que… leur chat ! Le couple est fou de son chat Momo, qui occupe une place très importante dans sa vie et pour cette raison, Amanda et Steve souhaitaient que l’animal soit présent au mariage. Le couple possède trois chats, mais c’est bien Momo qu’il a choisi. Momo est une chatte enceinte et abandonnée que Steve et Amanda ont recueilli en 2021. L’animal a par la suite donné naissance à cinq chatons.

#weddingpawty #catsoftiktok Hey Lover @mandamoeckterry Momo was the best witness we could have asked for. My mom lost our orginal wedding certificate paperwork so we were able to do this in Colorado. #coloradocats

Comme tout témoin, Momo a officialisé l’union des mariés en assistant à la cérémonie et en signant leur contrat. Sur une vidéo partagée sur TikTok, on peut voir le chat se faire tremper la patte dans de l’encre sans danger pour sa santé, avant de l’appliquer sur le document juridique légalisant le mariage. Pour que cela soit possible, le couple s’est marié au Colorado. Si cette idée vous inspire, sachez que choisir son animal de compagnie comme témoin de mariage est également possible au Japon.