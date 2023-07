Elle envoie 71 000 euros à son crush avant de se rendre compte qu'il n'existe même pas

Pour les pirates informatiques, tous les moyens sont bons pour arnaquer les gens, quitte à leur briser le cœur et l'esprit. Ce fut le cas de cette femme victime d'un énorme coup monté sur internet, qui fait désormais le tour de l'actualité web.

Vous vous souvenez de l'Arnaqueur de Tinder, ce reportage signé Netflix qui mettait en lumière les supercheries d'un homme qui envoûtait ses conquêtes pour leur soutirer de l'argent, manipulation à l'appui ? Aussi ignobles ses agissements étaient, le principal accusé existait au moins dans la vraie vie et avait déjà rencontré ses prétendantes… ce qui n'est pas le cas dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui.

Fake-Ricardo à l'appel

Terri est une femme qui a été victime d'un catfishing de grande ampleur. Le "catfishing", c'est le fait de se faire une fausse identité sur le net et de nouer une relation avec une vraie personne, même très brève, afin de la convaincre d'envoyer de l'argent ou de donner des informations personnelles. C'est malheureusement très courant et vous-mêmes avez sans doute déjà reçu de faux messages sur les réseaux sociaux, de profils suspects. Ça arrive très souvent sur Facebook ou Instagram.

En l'occurrence, Terri pensait avoir rencontré Ricardo sur Messenger, l'application de messagerie instantanée de Facebook. Ricardo était apparemment riche, habitait à Los Angeles, mais était retenu à Montréal au Canada à cause de son travail. Surtout, il cherchait une âme sœur à combler.

Crédit image : Dr Phil

Un mois de discussion plus tard, le faux-Ricardo a demandé à Terri d'investir 10 000 dollars en bitcoin, ce qui lui permettrait soi-disant de devenir millionnaire dans les six mois à venir. Au fur et à mesure de leur relation virtuelle, Terri lui aurait envoyé 80 000 dollars (soit 71 000 euros), malgré les craintes répétées de sa famille, qui suspectait Ricardo de ne pas exister.

De Ricardo à James

Terri est venue expliquer sa douloureuse histoire dans l'émission du Dr Phil. Elle livre alors des détails : à chaque fois qu'ils devaient se rencontrer, Ricardo avait toujours une bonne excuse pour ne pas venir, menant son interlocutrice par le bout du nez. La production de l'émission du Dr Phil s'est ainsi penchée sur la question et après un travail d'investigation, a réussi à retrouver Ricardo… qui s'appelle en réalité James.

Et oui, James est un hacker professionnel, un internaute qui a volé les photos d'un homme - le supposé Ricardo - sur internet pour créer un faux profil. Il tiendrait ce job depuis plus de 10 ans.

Sans surprise, Terri, elle, a littéralement le "cœur brisé" selon ses mots. Pour autant, elle a déclaré dans l'émission que ne blâmait même pas James et "ne le frapperait jamais" si elle le voyait en personne. Bon…