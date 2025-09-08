Elle est arrêtée au volant de sa Tesla pour avoir volé 2000 € de bijoux dans un magasin

Yogini Verma accusée de vol de bijoux

Une femme est parvenue à s’enfuir d’un magasin sans encombre après avoir dérobé des bijoux de luxe.

Elle pensait que son geste passerait inaperçu, c’était sans compter sur les caméras de surveillance d’une bijouterie de luxe. La semaine dernière, Yogini Verma s’est rendue chez le bijoutier Mejuri dans le centre commercial de Short Hills, dans le New Jersey.

Sauf que la principale intéressée a quitté les lieux en emportant avec elle des objets et un bracelets en diamant d’une valeur de 2 300 dollars (1900 euros). L’accusée est parvenue à passer les portiques du magasin et à prendre la route. Bien mal lui en a pris puisque son méfait a été capturé par les caméras du magasin avant de faire le tour d’internet.

Ce n’est que quelque temps plus tard que la police l’a interpellée lors d’un contrôle routier. Dans la vidéo publiée sur Youtube, Yogini Verma nie avoir volé quoi que ce soit, indiquant avoir reposé le bracelet avant de partir. « Je n'ai rien sur moi, vous pouvez me contrôler », aurait-elle déclaré aux policiers.

Inculpée pour vol à l’étalage

Bracelet en dimants autour d'un poignet de femmeImage d'illustration. Crédit photo : schankz/ iStock

Les policiers se sont exécutés. Ils ont découvert que le bracelet volé était au poignet de l’accusée. Cette dernière a tenté de se défendre en affirmant qu’elle avait dû quitter le magasin avec les bijoux par erreur. Mais devant les questions répétées des policiers, Yogini Verma a finalement admis avoir volé les bijoux.

Après avoir menotté l’accusée, les policiers ont procédé à une fouille du véhicule, une Tesla. À l’intérieur, ils ont découvert plusieurs sacs de courses de grandes enseignes remplis de vêtements de luxe avec étiquettes et antivols encore accrochés.

Sans ticket de caisse prouvant l’achat de ces produits, l’accusée a une nouvelle fois raconté une histoire avant d’admettre les vols. Inculpée pour vol à l'étalage, Yogini Verma a ensuite été libérée. Elle est désormais dans l’attente de sa comparution devant un tribunal.

Le cas de Yogini Verma est surprenant puisque cette dernière était vêtue de vêtements coûteux et conduisait une Tesla, ce qui indique un certain confort financier. C’est le deuxième cas similaire impliquant une femme sans histoire et d’origine aisée dans un vol à l’étalage outre-Alantique.

