Elle est bannie de la garderie de son fils... car ses seins sont trop gros, les autres mamans ont peur qu'elle vole leurs maris

Jodie Weston, une jeune maman originaire des États-Unis, a avoué qu’elle s’était fait bannir de la garderie de son fils à cause de la taille de sa poitrine, jugée trop grosse par les autres mamans.

Jodie Weston est une jeune mère américaine qui a déjà participé à plusieurs émissions de téléréalité aux États-Unis. Quand elle est tombée enceinte, sa poitrine a grossi, comme de nombreuses femmes. Jodie Weston est passée d’un bonnet C à un bonnet E et, selon ses confidences, cette transformation physique lui a causé des problèmes.

Crédit photo : @missjodieweston / Instagram

Selon les dires de Jodie Weston, elle a reçu de nombreuses critiques ainsi que des commentaires négatifs et des regards noirs de la part des autres parents, quand elle allait chercher son fils à la garderie. Le pire était quand elle allait chercher son fils à la piscine après un cours de natation, en maillot de bain.

“On m’a déjà conseillé de porter un autre maillot de bain. Mes seins n’arrêtaient pas de ressortir, mais c’est comme ça : ils sont énormes. Je ne devrais pas avoir à sacrifier mon glamour juste parce que j’ai un enfant”, a-t-elle expliqué au Mirror.

Crédit photo : @missjodieweston / Instagram

“Je me sens bien dans mon corps”

Jodie Weston a reçu tellement de commentaires haineux de la part des autres mamans qu’elle n'était plus la bienvenue à la garderie. La jeune femme soupçonne les autres mères de penser qu’elle veut leur voler leur maris. Ces critiques ont beaucoup affecté Jodie Weston qui envisage parfois d’avoir recours à la chirurgie esthétique pour réduire la taille de sa poitrine.

“Maintenant, tout le monde semble remarquer la taille de ma poitrine. Je me sens bien dans mon corps mais j’ai ressenti le besoin de consulter des médecins pour la réduire. Au début, j’adorais ma poitrine de grossesse mais maintenant, elle me gêne. Cela me cause trop de soucis dans tous les aspects de ma vie. Mon contenu est souvent censuré sur les réseaux sociaux alors qu’il ne s’agit que de mon corps habillé. J’ai l’impression de n’être acceptée nulle part”, a-t-elle confié au Daily Record.

Crédit photo : @missjodieweston / Instagram

Si elle se sent mal d’avoir été bannie de la garderie, Jodie Weston n’a entamée aucune démarche pour le moment. Elle affirme qu’elle continuera à s’habiller comme elle le souhaite et à s’assumer telle qu’elle est. Si Jodie Weston a une forte poitrine, elle ne rejoint pas cette femme dont les seins grossissent de façon extrême à cause d'une maladie rare.