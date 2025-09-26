Le magasin lui refuse l'accès aux WC... elle urine sur le sol et éclabousse les vendeurs pour se venger

Par ·

Capture d'écran montrant la cliente en train d'uriner dans un seau au niveau de la caisse

Une cliente d’une jardinerie néerlandaise a eu un geste inattendu envers des employés car ces derniers lui avaient refusé l’accès aux toilettes.

Une réaction un brin excessive. Ce mardi 23 septembre, une jardinerie de Rosendaal (Pays-Bas), a été le théâtre d’une scène surréaliste, rapporte le média néerlandais AD.

Ce jour-là, le personnel de l’enseigne a refusé l’accès aux toilettes à une femme pour une raison très précise : les WC étaient dysfonctionnels au moment des faits.

« Normalement, les clients y sont autorisés, mais nos toilettes sont actuellement bouchées », explique Hendrik-Jan Verheijen, propriétaire du magasin.

Toilettes publiques Crédit Photo : iStock

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la cliente ne l’entendait pas de cette oreille, et ce, malgré les excuses des employés.

Furieuse, cette dernière a alors assuré qu’elle n’hésiterait pas à utiliser un seau de la boutique pour se soulager.

Elle urine dans un seau et le jette sur la caisse

Contre toute attente, la femme a tenu sa promesse. Elle s’est emparée d'un récipient stocké dans une allée, avant d’uriner à l’intérieur, devant la caméra de sécurité de la jardinerie. Évidemment, le comportement de la cliente n’a pas manqué de choquer le propriétaire et ses collègues.

« Nous étions tous stupéfaits et ne savions pas trop quoi faire. Nous lui avons bien sûr dit que c’était absolument inacceptable, mais c’est tout », se souvient le gérant.

L’histoire ne s’arrête pas là. L’auteure des faits a ensuite jeté le contenu de la bassine afin d’asperger les salariés. Une fois son méfait accompli, elle a pris la direction de la sortie, sous le regard stupéfait des témoins.

« On n’avait jamais vécu ça auparavant, et on ne s’y attendait pas », confie Hendrik-Jan Verheijen.

Capture d'écran montrant la cliente en train de vider le contenu du seau au niveau de la caisse Crédit Photo : Capture d'écran Instagram

Le propriétaire des lieux a décidé de publier la vidéo de l’incident sur les réseaux sociaux, où celle-ci est devenue virale.

« On reçoit aussi beaucoup d’appels des médias », poursuit le marchant, qui peine à se remettre de ses émotions.

Comme il le précise, il a fait le choix de ne pas porter plainte contre la femme.

« Non, ce serait trop de complications pour une chose pareille. On a juste jeté un seau d’eau de Javel dessus et on a frotté. Elle a eu l’attention qu’elle méritait. C’est fini pour nous », conclut le responsable.

Un self-control qui force le respect. 

Source : AD
author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

