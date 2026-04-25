Pluie de billets en plein centre-ville : elle jette 230 000€ par la fenêtre et provoque l'hystérie

Une femme a eu un geste pour le moins surprenant en jetant des centaines de billets par la fenêtre.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Les passants ayant déambulé dans une rue chinoise ce jeudi peuvent en attester, puisqu'ils ont eu l'opportunité de ramasser à même le sol des tas de billets, littéralement jetés par la fenêtre par une femme en pleine détresse.

230 000 euros s'envolent par la fenêtre

Ce n'est pas moins que l'équivalent de 230 000 euros qui ont ainsi été balancés en contrebas d'un appartement situé dans un immeuble du complexe résidentiel Star Lake City, dans la province du Guangdong, en Chine.

Cette scène pour le moins insolite s'est déroulée vers 9 heures du matin. Elle a été capturée en vidéo puis diffusée sur les réseaux sociaux, où elle est rapidement devenue virale, rapporte le journal hongkongais The Standard.

🔴 INFO - #Chine : Dans la province du #Guangdong, une femme en détresse psychologique a jeté depuis son balcon l'équivalent de près de 230.000 euros, soit une grande partie de ses économies. Selon les premiers éléments, seuls des employés de l'immeuble sous vidéosurveillance… pic.twitter.com/BTtTbADIQU — FranceNews24 (@FranceNews24) April 16, 2026

Sur ces images, on voit une résidente lancer des liasses de billets dans les airs depuis le balcon de son logement. Les coupures tourbillonnent dans le vide avant de s'écraser sur le trottoir en contrebas, provoquant une véritable ruée de passants.

Une autre séquence montre l'argent s'écraser sur le sol, tandis que des passants se précipitent pour le ramasser. Certains témoins présents décrivent une scène chaotique, avec des dizaines de personnes à genoux sur le bitume pour récupérer le moindre billet.

Crédit Photo : The Standard

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Une dispute à l'origine de ce geste ?

À ce stade, les raisons de son geste restent inconnues. Une enquête a été ouverte par le commissariat de Zhuchi afin d'en établir les circonstances exactes.

Des informations évoquent néanmoins une dispute conjugale, au cours de laquelle la femme aurait commencé à jeter du cash par la fenêtre. Selon ces mêmes sources, la somme représenterait une grande partie des économies du foyer, ce qui rend le geste d'autant plus stupéfiant.

Ce type de comportement impulsif et destructeur en contexte de crise émotionnelle intense reste exceptionnel, même si des cas similaires ont déjà été recensés en Chine par le passé, notamment dans des grandes villes où la pression financière et familiale peut s'avérer très forte.

Crédit Photo : The Standard

Comme le précisent nos confrères, les forces de l'ordre et les pompiers se sont rendus sur place afin de sécuriser la zone. Le bureau de gestion immobilière de Star Lake City a, de son côté, confirmé l'incident.

La direction de la résidence a demandé aux passants ayant ramassé l'argent de le remettre au bureau de gestion ou au poste de police local. Si certains ont suivi la consigne, d'autres ont préféré garder les coupures. En Chine, conserver de l'argent trouvé dans ce type de circonstances peut exposer les personnes concernées à des poursuites judiciaires pour appropriation illicite, ce qui complique la situation des passants opportunistes.

Crédit Photo : The Standard

Un représentant du bureau local de la voirie a indiqué qu'une annonce officielle devrait être publiée. L'affaire illustre, une fois de plus, à quel point les disputes domestiques peuvent dégénérer de façon spectaculaire. Un peu comme cette autre histoire surréaliste où un homme avait parcouru 450 km à pied après une dispute conjugale pour tenter de retrouver son calme. Les extrêmes, en matière de réaction émotionnelle, semblent décidément sans limite.