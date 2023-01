Elle possède le torse le plus long du monde et est comparée à l'extraterrestre de Men in Black

Sa silhouette longiligne attire les curieux sur les réseaux sociaux. Surtout, la jeune femme de 23 ans possède le torse le plus long du monde. Cette particularité amène forcément des critiques et elle est depuis comparée à un alien de Men in Black.

Crédit : Emmie Lovescows/ Instagram

Emmie Lovescows est une internaute tout ce qu’il y a de plus banale qui aime partager des chorégraphies de danse dans ses vidéos TikTok. La jeune femme pose aussi régulièrement en maillot de bain sur des photos qu’elle partage sur Instagram notamment.

Seulement, Emmie possède le torse le plus long du monde. Une silhouette atypique qui attise la curiosité des internautes, mais aussi les critiques de trolls.

Ainsi, si le physique avantageux et élancé de la jeune femme lui doit beaucoup de commentaires positifs, Emmie reçoit aussi paradoxalement de nombreuses insultes. Récemment, un internaute a comparé son physique à celui d’un personnage de Men in Black.

La jeune femme comparée à l’extraterrestre de Men in Black

Austin Brown, un utilisateur de TikTok connu sous le pseudonyme @thatbrownguy, a comparé la silhouette de Emmie avec celle de l’extraterrestre Serleena apparu dans le deuxième volet de la saga.

« Quand est-ce que le prochain film Men In Black va sortir ? », écrit un internaute en commentaire.

La comparaison du jeune homme n’a pas manqué d’entraîner les rires d’autres internautes. Malgré tout, les admirateurs de Emmie se sont emparés de leur compte pour défendre la jeune femme.

« Chaque corps est différent et il n’y a rien de mal à cela », rappelle une internaute.

« Sa silhouette est parfaite et je ne vois pas de problème. Pourquoi tout le monde est si haineux et jaloux ? », se demande une autre.

De son côté, Emmie ne répond pas aux moqueries des internautes. Probablement la meilleure réponse.