Elle prend l'avion tous les jours pour aller au travail car c'est moins cher que de déménager

Racheal Kaur a un quotidien pour le moins insolite puisque chaque jour, elle fait le trajet entre sa maison et son travail… en avion ! Une solution qui lui permet d’éviter les embouteillages et d’économiser de l’argent.

Rejoindre les bureaux de notre travail situé dans une grande ville peut être très difficile pour plusieurs raisons. Les conditions de circulation en heure de pointe peuvent provoquer de gros embouteillages et les loyers sont souvent très élevés dans les grandes villes. Pour ces raisons, Racheal Kaur, une femme qui vit en Malaisie, a pris une solution radicale. Chaque jour, cette employée d’AirAsia prend l’avion pour se rendre au travail.

Tous les jours, Racheal Kaur quitte sa maison à Penang aux alentours de 5 heures du matin afin de se rendre à l’aéroport. Elle prend ensuite un avion qui l’emmène à Kuala Lumpur en 40 minutes. Une fois arrivée, elle peut rejoindre les bureaux de son entreprise, situés à seulement 5 minutes à pied de l’aéroport. Un trajet qu’elle fait une nouvelle fois le soir, ce qui lui permet d’être rentrée chez elle à 19h.

“Habituellement, je me lève vers 4h du matin, 4h15 au plus tard, je me douche, je m’habille et je quitte la maison à 5h du matin. Ensuite, je conduis jusqu’à l’aéroport. L’embarquement est à 5h55 donc cela me laisse du temps pour garer ma voiture, embarquer et m’enregistrer pour le vol”, a-t-elle expliqué à Unilad.