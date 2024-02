Elle refuse de céder son siège à une maman et son fils en avion, ils lui volent sa place pendant qu'elle est aux toilettes

Une jeune femme a raconté sa mésaventure à bord d’un avion lorsqu’une mère de famille l’a obligée à changer de siège afin qu’elle puisse s’assoir à côté de son fils.

La jeune américaine de 23 ans a raconté son calvaire sur le forum Reddit. L’internaute, restée anonyme sur le site, raconte avoir pris l’avion pour relier l’autre bout des États-Unis afin de se rendre au mariage de sa sœur.

À l’aéroport, la jeune femme remarque une mère et son fils de 7 ans en train de discuter avec le personnel. Au moment de monter à bord de l’appareil, l’internaute raconte avoir pris le siège qui lui était attribué lorsqu’elle a acheté son billet, à savoir, le siège du milieu sur une rangée de trois.

La passagère s’installe, écouteurs dans les oreilles, prête à faire le voyage, lorsque la maman et son fils aperçus dans l’aéroport se joignent à elle. Et c’est là que tout commence. Le garçon prend la place près de la fenêtre, tandis que sa mère celle s'installe à celle donnant sur le couloir. Sauf que la maman éxige alors de s'asseoir à côté de son fils et de reléguer la jeune passagère côté couloir.

« La mère n’a pas arrêté de me donner des coups de pied durant tout le vol »

La jeune femme raconte sur le forum avoir poliment refusé la demande de la maman. « Je n'aime pas beaucoup m'asseoir sur le siège côté couloir, alors je lui ai dit (gentiment) que je n'aime pas vraiment céder mon siège car je n'aime pas m'asseoir là et elle a alors commencé à crier que c'était son droit de s'asseoir à côté de son fils ».

Pour apaiser la situation, la jeune femme lui dit qu’elle est « prête à changer de siège avec son fils (qui avait le siège près de la fenêtre) et elle a continué à crier qu'elle avait BESOIN du siège et qu'elle n'accepterait pas que son fils doive abandonner son siège car il est un enfant et qu’il mérite son siège près de la fenêtre ».

Crédit photo : Solovyova/ iStock

Rien ne semble aboutir à un compromis et une hôtesse de l’air intervient pour que chacun regagne le siège qui lui est dédié. Tout semble résolu… à quelques détails près. « La mère n’a pas arrêté de me donner des coups de pied ‘accidentellement’ pendant tout le vol et a obligé son fils à m'embêter exprès pour que j'abandonne mon siège », écrit l’internaute.

Mais la situation atteint son paroxysme lorsque la jeune femme fait une pause toilettes. « Quand je suis revenue, elle était sur mon siège et ma veste et mon sac que j'avais laissés là avaient été jetés dans l'allée. J'ai appelé une hôtesse de l'air et ils l'ont fait se rasseoir à sa place ».

Désireuse de savoir si elle a mal agi, la jeune femme a demandé l’avis des internautes. Qu’elle se rassure, ces derniers ont largement pris sa défense, louant son calme et son envie de régler les choses. Par ailleurs, les internautes ont surtout reproché à la maman d’avoir agi de cette façon, rappelant qu’elle aurait dû réserver les deux sièges qui l’intéressaient.