Elle s'identifie comme un chien, dort dans une cage et se fait promener par ses « maîtres »

Portrait d'une jeune femme dont le quotidien est tout sauf ordinaire.

Comme dit le proverbe, « il faut de tout pour faire un monde ».

Et à une époque où chacun est encouragé à s'assumer pleinement, on n'est jamais au bout de nos surprises.

Illustration avec une jeune influenceuse américaine qui s'identifie comme étant un... chien.

Se faisant appeler Meow (allez comprendre), cette dernière s'est récemment confiée sur son quotidien, en expliquant notamment qu'elle dormait dans une cage et qu'elle se faisait promener par « des maîtres ».

Crédit photo : @meowdalyn / Instagram

S'identifiant comme un dalmatien, elle dort dans une cage

Meow - dont la principale activité est le livestreaming sur la plateforme de jeux Twitch - est ce que l'on appelle une thériane, c’est-à-dire une personne qui ne s'identifie pas comme un humain, mais comme un animal. Et dans son cas, il s'agit d'un dalmatien.

Invitée ce jeudi 14 mars d'une émission de radio australienne, intitulée « The Kyle and Jackie O Show », la jeune femme a ainsi raconté pourquoi elle préférait dormir dans une cage, comme un animal.

« J'ai des couvertures et des oreillers de couleur pastel, il y a quelque chose dans le fait d'être dans un espace confiné, je ne sais pas si cela me fait me sentir à l'abri du monde ou si cela me donne l'impression que le monde est à l'abri de moi, mais c'est sûr que c'est rassurant », a-t-elle ainsi déclaré dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Crédit photo : @meowdalyn / Instagram

Interrogée ensuite sur l'origine de cette lubie, Meow a précisé qu'elle avait toujours aimé jouer et que rien n'avait changé à l'âge adulte.

« Je pense que l'émerveillement que procurent le jeu et le fait d'être enchanté par la vie qui nous entoure sont des choses magnifiques (...) Je me suis dit qu'une fois que je gagnerais mon propre argent et que je paierais mon propre loyer, je pourrais faire tout ce que je veux, et je voulais être un chien », a ainsi raconté celle qui totalise 11 400 followers sur Instagram.

Meow a ensuite expliqué qu'elle n'avait pas de petit ami mais plutôt des « maîtres » qui l'emmenaient en promenade et la nourrissaient, sans avoir de rapports sexuels avec ces derniers.

« J'ai des maîtres-chiens. Un peu comme des dresseurs de chiens. Ils me nourrissent, me promènent, nous nous entraînons, ce qui est l'une de mes activités préférées, car je reçois des friandises », a-t-elle précisé.

Pourquoi pas...