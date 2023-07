Japon : après avoir dépensé 14 000 euros pour devenir un chien, il réalise son rêve en étant promené en laisse

On vous donne aujourd’hui des nouvelles d’un homme-chien dont on vous avait parlé l’an dernier.

Souvenez-vous le 27 mai 2022, nous vous présentions un personnage hors du commun qui avait dépensé une véritable fortune pour devenir un chien.

À l’époque, son portrait avait suscité un véritable buzz, tant son histoire paraissait incroyable.

Plus d’un an plus tard, l’intéressé - qui vit au Japon - a donné de ses nouvelles et vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Crédit photo : I want to be an animal / capture d'écran You Tube

Celui qui avait dépensé 14 000 € pour devenir un chien a réalisé son rêve en étant promené en laisse

Alors qu’il avait dépensé 14 000 euros pour sa métamorphose, cet homme-chien a récemment raconté qu’il avait réalisé son rêve après avoir été promené en laisse pour la première fois.

Se faisant appeler Toco lorsqu’il passe son déguisement très réaliste, ce dernier a ainsi raconté cette première expérience dans une vidéo publiée le 27 juin dernier sur sa chaîne You Tube, où il compte près de 30 000 abonnés.

« Je suis devenu un collie, réalisant ainsi un rêve que j'avais depuis que j'étais tout petit, celui d'être un animal (…) Aujourd’hui, je vais sortir et me promener », explique ainsi Toco en légende de cette vidéo visionnée par plus de 17 000 personnes.

La séquence le montre ensuite se promener dans la rue comme le ferait n’importe quel chien.

Une scène à la fois surprenante et troublante !

Bien que sa démarche ne soit pas très canine, Toco ne se débrouille pas trop mal car - est-il besoin de le rappeler - il n'est pas un quadrupède...

Crédit photo : I want to be an animal / capture d'écran You Tube

Pour rappel, Toco avait fait les gros titres de la presse l'an dernier après avoir dépensé une fortune dans ce costume conçu par l'entreprise japonaise Zeppet, spécialisée dans la confection de sculptures et autres modèles prévus pour le cinéma.

Depuis, Toco vit de temps en temps comme un chien et a même acheté une... cage pour s'y reposer comme un toutou.

Bien qu'il ait confié par le passé être épanoui lorsqu'il se change en animal, Toco n'est toutefois pas encore prêt à vivre cette vie au grand jour.

Dans une interview accordée au Mirror, Toco avait même affirmé qu’il préférait rester anonyme car il assume difficilement cette différence, en raison notamment des réactions qu'elle suscite.

« Je le dis rarement à mes proches parce que j'ai peur qu'ils me trouvent bizarre. Mes amis et ma famille ont semblé très surpris d'apprendre que j'étais devenu un animal », avait-il ainsi déclaré.