Elle se dispute avec son conjoint puis brûle ses vêtements, mais le feu se propage à son immeuble et détruit des appartements

Le bâtiment détruit

Aux États-Unis, un couple s’est disputé et le conflit a très mal tourné. Furieuse, la femme a jeté les vêtements de son conjoint dans un barbecue, provoquant un gigantesque incendie.

Dans un immeuble de Sheldon, aux États-Unis, une scène de ménage a eu de lourdes conséquences. Le lundi 5 janvier, une femme et un homme se sont ainsi disputés alors qu’ils faisaient un barbecue sur leur balcon. La femme, Crystal Randall, était furieuse et pour manifester sa colère, elle a jeté les vêtements de son petit ami dans le barbecue.

Le bâtiment détruitCrédit photo : Sheldon Fire Department

Cependant, les vêtements ont pris feu et les flammes sont rapidement devenues incontrôlables. Bien que Crystal ait tenté d’éteindre le feu, il s’est rapidement propagé et a atteint les combles de l’immeuble, ainsi que d’autres appartements. Son histoire rappelle celle de cette femme qui, terrifiée par un cafard, a fabriqué un lance-flammes et a mis le feu à son bâtiment.

13 appartements détruits

Le feu a ravagé 13 appartements qui ont été “gravement et irrémédiablement endommagés”, comme le rapporte Fox26, à cause des flammes, de la fumée et de l’eau utilisée par les pompiers pour éteindre l’incendie. En plus de cela, le bâtiment s’est partiellement effondré puisque le deuxième étage s’est écroulé sur le premier.

Les pompiers face au bâtiment détruitCrédit photo : Sheldon Fire Department

Par chance, tous les résidents de l’immeuble ont pu quitter leur domicile à temps et sont sains et saufs. Aucun habitant n’a été blessé. Cependant, Crystal a été transportée à l’hôpital, pour des raisons inconnues.

Une enquête a été ouverte

Alors que le feu était maîtrisé, une braise a rallumé l’incendie quelque temps plus tard et les pompiers sont retournés sur place. L’un des soldats du feu a été blessé et transporté à l’hôpital. Selon Fox News, son état et celui de Crystal sont stables.

Une enquête a été ouverte afin d’en savoir plus sur les circonstances exactes de cet incident. Crystal Randall est quant à elle poursuivie pour avoir déclenché un incendie criminel par imprudence.

Source : Fox 26
