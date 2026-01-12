« À vomir » : intitulée « les Brûlés font du ski », une caricature de Charlie Hebdo sur Crans-Montana choque les familles de victimes

Une satire publiée dans Charlie Hebdo, qui se moque des victimes de l’incendie de Crans-Montana, suscite une vive polémique.

Deux semaines après l’incendie de Crans-Montana, les familles de victimes et le canton suisse du Valais sont en plein deuil. C’est pourtant dans ce contexte que Charlie Hebdo a suscité la polémique, rapportent nos confrères du journal suisse Le Matin.

Le journal satirique a publié vendredi une caricature qui n’a pas fait rire tout le monde. Signé Salch, le dessin représente deux skieurs en flammes dévalant une piste de ski à Crans-Montana. En titre, on peut lire : « Les brûlés font du ski, la comédie de l’année. »

Un dessin qui provoque de vives réactions sur les réseaux sociaux

Crédit photo : SIPA

Comme on pouvait s’y attendre, la caricature, publiée sur X, a provoqué de vives réactions. D’un côté, de nombreux internautes ont fait part de leur indignation. Ils fustigent l’initiative de Charlie Hebdo, plus enclin à se moquer des victimes plutôt que des propriétaires. Une partie juge également que le dessin est malvenu et qu’il arrive bien trop tôt après le tragique événement.

« La satire sert à dénoncer, pas à ridiculiser des adolescents morts dans des souffrances atroces », avance cet utilisateur dont le tweet a rapidement été partagé en nombre. « La satire, c’est bien quand ça dénonce quelque chose. Mais se moquer de gamins de 14 ans morts dans d’atroces souffrances…», peste un internaute." « Ça ne vous dérange pas de publier et dessiner ce genre d’horreur, sur les victimes de Crans-Montana ? », s'insurge un autre.

Cette caricature est donc la goutte qui fait déborder le vase pour d’autres internautes. Ces derniers réclament sans plus attendre le boycott de Charlie Hebdo tout en dénonçant une provocation gratuite de leur part.

D’un autre côté, des internautes rappellent l’importance de la liberté d’expression et la tradition du journal à représenter l’actualité à travers l’humour noir.

Cette caricature a également provoqué la colère de Stéphanie, maman de l'une des victimes de l'incendie, laquelle a vivement critiqué l'attitude de l'hebdo satirique, qu’elle juge « à vomir » .

« Je suis la maman de Matéo Lesguer, décédé durant cette tragédie. Vous me faites encore plus de peine. Avez-vous pensé aux victimes et à leurs familles ? Honte à vous, vous êtes à vomir. », (Stéphanie, mère d'une victime de Crans-Montana)