Incendie de Crans-Montana : Jessica Moretti, propriétaire du bar, avait joué dans une célèbre série de TF1

Alors que l’enquête concernant l’incendie du bar de Crans-Montana est toujours en cours, nous avons appris que Jessica Moretti, la propriétaire de l’établissement, a déjà été vue dans une série diffusée sur TF1.

Suite à l’incendie du bar de Crans-Montana le 1ᵉʳ janvier, qui a fait 40 morts et 116 blessés, les gérants de l’établissement sont au centre de toute l’attention. Jessica Moretti, la propriétaire du bar, est récemment sortie du silence à la sortie du tribunal. Le visage baigné de larmes, elle a exprimé ses pensées envers les victimes et a présenté ses excuses, affirmant qu’elle n’aurait jamais pensé qu’une telle situation puisse se produire.

Accusée d'avoir pris la fuite avec la caisse le soir du drame, Jessica Moretti a finalement été laissée en liberté par la justice tandis que son mari, Jacques Moretti, a été placé en détention provisoire. L’enquête est toujours en cours pour définir la responsabilité du couple dans l’incendie.

Un passé d’actrice

Si Jacques Moretti est déjà connu des services de police, Jessica n’a aucun antécédent judiciaire. Mais elle n’est pas inconnue du grand public pour autant.

En effet, Jessica Moretti a un passé d’actrice puisqu’elle a déjà tourné dans une célèbre série diffusée sur TF1, “Petits secrets entre voisins”. Ce programme, diffusé depuis 2013, compte sept saisons et plus de 400 épisodes, dans lesquels Jessica Moretti joue le rôle d’une décoratrice d’intérieur.

Une “mise en scène”

Ce passé d’actrice ravive les doutes quant à l’honnêteté de la jeune femme lors de sa prise de parole à la sortie du tribunal. En effet, elle a été interrogée deux fois de suite par les médias, à quelques minutes d’intervalle, et a répété le même discours mot pour mot, en larmes. De quoi agacer les internautes qui ont qualifié ses paroles de “mise en scène”, de “mauvais jeu d’actrice” et de “larmes de crocodile”, comme le rapporte Le Figaro.

Jessica Moretti a-t-elle présenté des excuses sincères et est-elle responsable de l’incendie ? Pour le moment, l’enquête est toujours en cours.