Elle se tatoue le nom de son copain à un endroit spécial, mais ne s'attendait pas à sa réaction

Sur TikTok, une jeune femme de 18 ans a dévoilé son nouveau tatouage : le prénom de son copain inscrit sur le haut de sa poitrine. Cependant, la réaction de ce dernier était inattendue.

Amber, 18 ans, est en couple avec un jeune homme qui répond au nom de Darragh. Ensemble, ils sont connus pour publier des vidéos sur TikTok sous le pseudo de @darraghandamber529.

Crédit photo : @darraghandamber529

Dans une vidéo publiée récemment sur le réseau social, Amber dévoile son nouveau tatouage qu’elle considère comme étant la plus belle preuve d’amour envers son copain. En effet, la jeune femme s’est fait tatouer le prénom de son compagnon sur le haut de la poitrine.

Elle se tatoue le nom de son copain, il est sous le choc

Dans la vidéo, on peut donc voir Amber dévoiler son nouveau tatouage à ses abonnés, mais également à Darragh, en direct. Cette tendance est particulièrement à la mode sur le réseau social en ce moment. La vidéo est accompagnée de la musique « Sweet Dreams » de Beyoncé en fond sonore, dont les paroles « tatoue mon nom sur ton coeur » sont pour le moins explicites.

Cependant, la réaction du jeune homme n’est pas du tout celle à laquelle Amber s’attendait puisque ce dernier était sous le choc. Il a mis plusieurs secondes avant de réaliser l’acte de sa petite-amie. Cette vidéo a été vue plus de 11 millions de fois et les réactions ont été unanimes : Amber a sûrement fait une grave erreur et pourrait regretter ce tatouage si elle était amenée à se séparer de Darragh.

Mais selon des fans du couple, le garçon aurait également un tatouage dédié à sa petite-amie, puisqu’il se serait lui aussi fait tatouer son prénom au même endroit, sur le haut de la poitrine. Il ne reste donc plus qu’à espérer que l’histoire du couple ne s’arrête jamais, pour ne pas que les amoureux aient des regrets.