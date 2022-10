À 104 ans, la doyenne des patrons de bar, Marie-Lou, est décédée

Elle tenait ce bar depuis les années 1950, la doyenne des tenanciers de café est décédée à 104 ans.

« La plus célèbre des bistrotières de France n'est plus », indique un tendre message sur Facebook. Marie-Louise Wirth était célèbre pour les nombreux reportages télévisés qui lui étaient consacrés. Il faut dire qu’en tant que centenaire, être la patronne d’un bar du Pas-de-Calais n’est pas si courant que cela.

Marie-Louise, connue sous le surnom de Marie-Lou, avait commencé à travailler dans ce bar situé à Isbergues, celui de ses parents, dès l’âge de 14 ans. Elle n’a jamais cessé de fouler le seuil de son établissement jusqu’à son dernier souffle.

Une triste nouvelle annoncée sur les réseaux sociaux

Vendredi 30 septembre, Marie-Lou s’en est allée. Pour annoncer la triste nouvelle, un message Facebook a été publié : « Marie Lou, à presque 105 ans, grande fidèle de son bar jusqu’à ses derniers instants de vie, manquera à beaucoup de monde », peut-on lire sur le compte L’actu locale autour d’Aire et d’Isbergues.

Née en 1917, Marie-Lou aura travaillé jusqu’à ses 104 printemps dans ce bar situé entre la mairie et l’église de Isbergues. Le bar, qui ne portait pas de nom, était logiquement et symboliquement défini comme celui de Marie-Lou par les habitants et habitués du coin.

Lors de la fête de son centenaire, Marie-Lou confiait devant les caméras « on arrive à cent ans sans s’en apercevoir. Je ne sais pas ce que c’est d’être fatiguée ».