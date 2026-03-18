Elle va aux toilettes de son entreprise et découvre... une caméra cachée

Au Brésil, une femme s'est rendue aux toilettes à son travail et a eu la mauvaise surprise de découvrir… une caméra cachée dans la cabine. Une enquête est en cours.

Une femme a eu une drôle de surprise en allant dans les toilettes de son entreprise SS Solar, spécialisée dans les équipements solaires, le mercredi 4 mars au Brésil.

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Alors qu’elle se rendait au petit coin, elle a remarqué une lumière clignotante dans une prise électrique des toilettes. Selon le média Noticias, en s'approchant de plus près, elle a découvert une petite caméra cachée dans une prise électrique des toilettes, qui étaient réservées au personnel. Une découverte inquiétante qui rappelle la mésaventure de ce couple qui a remarqué qu'une caméra se trouvait dans sa chambre d'hôtel.

Une caméra dans les toilettes

L’employée a immédiatement prévenu une collègue pour lui montrer la caméra et les deux femmes ont appelé la police. Le responsable de la société a été appelé en urgence et a affirmé qu'il ne savait pas du tout de quoi il s’agissait.

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Sur les lieux, les forces de l’ordre ont retiré la caméra compromettante, ont saisi trois téléphones portables, un ordinateur de bureau et un PC portable pour mener leur enquête et trouver des images de cette caméra, ainsi que son propriétaire.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte pour trouver la raison de la présence de cette caméra dans les toilettes. L'entreprise a indiqué avoir “immédiatement pris les mesures nécessaires pour que la justice fasse la lumière sur cette affaire”.

Selon Ouest-France, si une personne est reconnue coupable, elle pourrait être condamnée pour atteinte à l'intimité sexuelle et perturbation du travail ou de la tranquillité d'autrui. Ainsi, elle risque deux ans de prison.