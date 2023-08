Face à la chaleur, cette ville utilise de la «crème solaire» sur les routes pour les rafraîchir et fait polémique

Dans la région de l’Arizona, aux États-Unis, la ville de Phoenix a adopté une nouvelle technique pour rafraîchir les routes : la vaporisation de “crème solaire” sur les routes. Zoom.

Une méthode surprenante. Alors que de nombreux pays du monde tentent de lutter contre le réchauffement climatique et les températures qui ne cessent d’augmenter, la ville de Phoenix en Arizona, connue pour être l’une des régions les plus chaudes du monde, a trouvé une technique étonnante pour rafraîchir les rues.



Une méthode pour rafraîchir les routes

Comme le rapporte le média Huffington Post, la ville a mis en place un programme appelé : “Revêtement frais”. Le principe ? Vaporiser sur toutes les routes de la ville un produit, similaire à de la crème solaire, qui recouvre le béton d’un revêtement gris clair. Sa fonction ? Réfléchir la chaleur et la lumière du soleil loin de la surface et l’atténuer.

Selon David Hondula, directeur du bureau de Phoenix en charge de la chaleur, cette méthode est efficace : “Comme beaucoup d’autres villes, nous cherchons à mettre en place des stratégies de refroidissement, et l’une des choses à faire est d’examiner les endroits chauds et de les rafraîchir. Et quand on regarde les images satellites des surfaces chaudes de notre ville, deux éléments ressortent clairement : les toits et les routes”

Une nouvelle technologie qui fait débat

Pour obtenir ce produit, les “représentants de la ville” qui ont travaillé sur le projet avec des chercheurs de l’Université d’État d’Arizona ont constaté que la température des routes diminuait d’environ sept degrés après l’application du produit. Comme toute nouveauté, ce revêtement fait des sceptiques. Certains habitants de la ville ont déclaré n’avoir constaté “aucune différence quand on sort” ou encore “ne pensent pas que cette nouvelle technologie soit très bénéfique, ni que ce soit utile d’investir pour installer ça dans toute la ville”.

D’après le directeur adjoint de l’association pour le climat Chispa Arizona, Masavi Perea, cette démarche est bonne, mais peu utile : “J’apprécie que la ville de Phoenix tente de nouvelles choses. Mais bon, c’est un peu tard… On va quand même dans la bonne direction, mais le problème avec les nouvelles technologies, c’est qu’il faut des années pour récolter des données. Et donc des années pour mesurer leur utilité. Il vaut mieux privilégier les choses que l’on connaît et qui fonctionnent, et notamment planter des arbres”. Une nouvelle technologie qui fait débat.