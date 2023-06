En remontant ses filets, un pêcheur découvre un très rare poisson doré à la valeur incroyable

En pêchant avec ses amis, un homme a remonté de l’eau une courbine dorée, un poisson très prisé mais aussi très cher. Malgré l’appât du gain, l’homme a décidé de l’offrir.

Crédit : KameraOne

Un pêcheur chinois s'adonnait à sa passion dans l’est de la Chine, lorsqu’il est tombé sur une rareté. En regardant dans son filet, le pêcheur a remarqué qu’il avait attrapé une courbine dorée de 1,8 kilos.

Le poisson repêché est d’autant plus rare que ses écailles scintillent à la lumière du soleil. Une belle surprise pour le pêcheur et ses amis, présents à bord du bateau. Sur une vidéo qui circule sur le net, ils apparaissent surpris et émus par cette prise.

La courbine, un poisson rare et prisé

Crédit : KameraOne

Les amis prennent alors des photos avec la courbine dorée et l’observent avec joie.

Une telle prise est courtisée et sa valeur serait estimée à plus de 4000 dollars. La courbine est en effet un poisson très apprécié dans la cuisine chinoise pour sa chair ferme et savoureuse. Mais il est aussi menacé à cause de la surpêche qui sévit.

Malgré son prix de vente élevé, le pêcheur a préféré offrir la courbine dorée à ses amis présents à ses côtés plutôt que de la revendre.