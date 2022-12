Var : un restaurateur trouve une perle dans une huître le jour de Noël

Le 25 décembre dernier, un restaurateur du Var a eu la surprise de sa vie en ouvrant une huître : le mollusque abritait une perle dans sa coquille.

La matinée du dimanche 25 décembre a été riche en émotions pour le chef écailler du restaurant Ô P’tibouren à Lorgues (Var). La raison ? Ce dernier a trouvé une perle en ouvrant une huître «Reine de Camargue», rapportent nos confrères de France Bleu.

Crédit Photo : restaurant Ô P’tibouren / Facebook

Il ouvre une huître et trouve une perle

Cette belle histoire de Noël a débuté lorsque le restaurateur, Manu, était en train de préparer les mollusques pour le service de midi. C’est dans ce contexte que le jeune homme est tombé sur la perle.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette trouvaille réjouit Marie-Carmen, la soeur de l’artisan :

«Mon frère était en train d'ouvrir les huîtres et moi j'étais en salle en train de préparer les sauces», explique la jeune femme au site d’information.

Avant d’ajouter : «Je l'ai entendu m'appeler, je me suis dit ça y est il s'est fendu la main on est mal ! Et en fait non il me dit "mais je ne vois pas double c'est bien une perle Marie ? !" Elle était sous le manteau bien accrochée».

Crédit Photo : restaurant Ô P’tibouren / Facebook

Le restaurant s’est empressé de partager la découverte sur sa page Facebook : «Incroyable mais vrai !! Après trois années de fêtes passées à vos côtés, près de trois tonnes d’huîtres ouvertes depuis notre ouverture pour vous régaler, voici la première perle découverte dans une de nos huîtres Reine de Camargue. Plus besoin d’aller à Tahiti», peut-on lire en légende la publication.

Comme le précise France Bleu, la petite merveille nacrée mesure 0,5 centimètre de diamètre. Cette dernière sera exposée pour que les clients puissent en profiter.

Crédit Photo : restaurant Ô P’tibouren / Facebook