En Camargue, deux ostréiculteurs pêchent l'huître la plus grande du monde, sa taille est hallucinante

En Camargue, deux pêcheurs ont capturé une prise impressionnante : une huître de 34,5 centimètres, soit la plus grande du monde. Un beau record qui fait la fierté des ostréiculteurs.

À Port-Saint-Louis-du-Rhône, en Camargue, deux pêcheurs ont mis la main sur une prise pour le moins impressionnante. Cyril Coustaury, ostréiculteur, et son associé Michaël Godinho, ne sont pas revenus de leur session de pêche les mains vides. Ils ont attrapé un très gros coquillage : une huître aux dimensions incroyables.

L’huître pêchée par les ostréiculteurs mesure 34,5 centimètres, ce qui fait d’elle la plus grande huître au monde.

“On est fiers de nous ! Cela faisait sept ans qu’on achetait des huîtres de petite taille, que l’on remettait à l’eau pour l’élevage. Certaines d’entre elles grossissaient et devenaient invendables donc on les lâchait de nouveau au lieu de les jeter”, a expliqué Cyril Coustaury.

Crédit photo : Cyril Coustaury

Une taille qui bat celle de l’huître découverte par Daniel Castejon, dans la même commune, en novembre dernier. Cet ostréiculteur avait quant à lui battu le record du monde de l’huître la plus lourde, avec un coquillage pesant 2,360 kilos et mesurant 31 centimètres de long.

“On se connaît depuis de nombreuses années, je suis très content pour eux. Je ne le prends pas mal, on se partage les deux records. Eux ont la plus longue et moi j’ai la plus lourde. C’est super pour les pêcheurs de la zone ! Cela permet de savoir que l’on produit de très belles huîtres en Camargue”, a confié Daniel Castejon.

L’huître a été remise à l'eau

Mais pourquoi des huîtres si impressionnantes sont-elles pêchées en Camargue ? Selon les professionnels, l’environnement favoriserait la venue de ces grands coquillages.

“On dispose d’un biotope particulier et propice au bon développement de l’huître. L’apport en eau douce en provenance du Rhône favorise la multiplication des planctons, qui est la nourriture des huîtres. Si on regarde la carte de la France, les bonnes zones de production d’huîtres se situent toutes dans ces estuaires”, a indiqué Daniel Castejon.

Tout comme celle de Daniel Castejon, cette huître très grande a été relâchée dans la mer et va être conservée pour voir si elle grossit au fil des ans. Les ostréiculteurs ont quant à eux entamé des démarches pour faire homologuer leur trouvaille par le livre Guinness World Records.