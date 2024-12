En Corée du Nord, les divorcés sont envoyés dans des camps de travail pour « expier leur crime »

En proie à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire, la Corée du Nord a décidé de déclarer la guerre aux personnes divorcées qui sont de plus en plus nombreuses ces dernières années.

Kim Jong-un est un dirigeant qui a le sens des priorités ! Depuis 2011, le dictateur de la Corée du Nord dirige son pays d’une main de fer et multiplie les mesures très rigides qui conditionnent le quotidien de ses habitants. Du style vestimentaire à la coiffure, être un Nord-Coréen se résume à un formatage constant pour être fidèle à l’image idéologique que se fait Kim Jong-un de la société.

Malheureusement, même si elle se situe en marge de l’échiquier mondial, la Corée du Nord souffre aussi des répercussions de la politique extérieure du gouvernement. Depuis la pandémie de Covid-19, le pays traverse une grave crise économique, sous fond de crise alimentaire, qui ne semble pas faiblir.

Ce climat de précarité a des répercussions directes sur la vie familiale des Nord-Coréens, en proie à des divorces plus fréquents. En effet, les divorces sont en forte augmentation depuis quelques années dans un contexte où les couples et familles n’ont que très peu d’espoir concernant leur avenir.

Crédit photo : Reuters

Selon Radio Free Asia, qui a recueilli le témoignage d’une femme récemment libérée après trois mois de camp de travail, les femmes seraient plus lourdement sanctionnés que les hommes. Elle explique notamment que les difficultés financières sont à la source de violences conjugales, ce qui amène généralement les femmes à demander le divorce.

Un à six mois en camp de travail

Seulement voilà, au lieu de tenter d’améliorer les conditions de vie, le gouvernement de la Corée du Nord a choisi de prendre le taureau par les cornes pour arrêter les divorces. Une nouvelle loi est entrée en vigueur, stipulant qu’un divorce devait désormais nécessiter l’accord des deux conjoints pour être validée par une cour de justice.

Crédit photo : Reuters

Si cela n’était pas suffisant, les autorités ont opté pour des mesures très répressives envers les personnes qui rompent les liens du mariage. En effet, les personnes divorcées sont désormais condamnées au camp de travail pour une durée allant d’un à six mois, afin “d’expier leur crimes” comme le précise Radio Free Asia.

Avant d’en arriver là, le régime de Kim Jong-un avait tenté une approche plus éducative, avec un programme ciblant spécialement les femmes pour promouvoir les valeurs familiales. Cependant, cette approche était souvent ponctuée par des humiliations publiques visant à stigmatiser les parents divorcés. Par ailleurs, les entreprises où le taux de divorce était jugé trop élevé étaient également tenues pour responsables.