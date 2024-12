Divorce gris : qu'est-ce que ce phénomène qui a triplé depuis 30 ans ?

C’est un phénomène qui est de plus en plus fréquent : après avoir vécu des dizaines d’années ensemble, de plus en plus de couples décident de se séparer après 50 ans. Explications.

Quand on tombe amoureux de quelqu’un et que l’on construit sa vie avec cette personne, on aimerait que notre relation ne se termine jamais. Pour cela, il existe des critères à respecter pour que votre couple dure, selon la science. Pourtant, en France, selon des chiffres de Charente Libre, un mariage sur deux se termine par un divorce, et ce tous âges confondus.

Les quinquagénaires font partie de cette statistique. En effet, de plus en plus de personnes de plus de 50 ans décident de se séparer, après avoir vécu une grande partie de leur vie ensemble. C’est ce que l’on appelle le “divorce gris”, en référence à la couleur de cheveux des quinquagénaires. On vous explique ce phénomène.

Qu’est-ce que le divorce gris ?

On parle de “divorce gris” quand deux personnes de plus de 50 ans décident de se séparer. En 30 ans, le nombre de divorces a doublé chez les quinquagénaires puisqu’ils représentent 14% à 33,5% de l’ensemble des divorces. Une hausse est également remarquée chez les plus de 60 ans, lorsque la séparation survient au moment de prendre sa retraite. Les divorces des sexagénaires représentent 3,5% à 10% de l’ensemble des divorces, soit trois fois plus que dans les années 1990.

Crédit photo : iStock

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance. Au fil des ans, l’espérance de vie a augmenté et les quinquagénaires parviennent plus facilement à se projeter.

“Ces générations ne se projettent plus dans l’avenir de la même façon que leurs parents et grands-parents. Elles veulent investir pleinement cette dernière partie de leur vie, font évoluer les imaginaires associés à leur âge et s’autorisent des changements de perspectives”, a indiqué Serge Guérin, sociologue spécialiste de la vieillesse, au journal Le Point.

Des divorces demandés par les femmes

En plus de cela, l’épanouissement personnel est très valorisé aujourd’hui. Les quinquagénaires ressentent un plus grand besoin de liberté et se posent des questions existentielles.

“Ils se quittent parce qu’ils ne sont plus heureux ensemble, ils ont été un couple “parental” et les enfants sont partis, ou un couple amoureux qui ne l’est plus. Ils sont désireux d’aborder cette autre partie de leur existence autrement”, a expliqué Michelle Dayan, avocate.

Crédit photo : iStock

Selon les statistiques, ce sont majoritairement les femmes qui décident de divorcer puisque 70% des divorces sont prononcés à leur demande. On peut expliquer cela par le fait que les femmes sont de plus en plus indépendantes, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années.

Alors que se passe-t-il une fois que l’on a divorcé à 50 ans ? Si certaines personnes refusent de se lancer dans une nouvelle histoire d’amour pas peur de ne plus plaire ou d’aimer à nouveau, d’autres sont prêtes à retrouver l’amour. C’est le cas de 29% des quinquagénaires, 8% des sexagénaires et 3% des septuagénaires. Des chiffres en hausse qui prouvent qu’il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux.