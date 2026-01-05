En excès de vitesse, elle fonce dans un mur avec sa voiture et atterrit... dans la piscine d'une villa

Aux États-Unis, un accident aurait pu tourner au drame. Mi-décembre, une femme a perdu le contrôle de son véhicule, qui a foncé dans le mur d’une villa, finissant sa course folle dans une… piscine.

Dans la soirée du 15 décembre, une intrusion est brutalement survenue dans une villa de Laughlin, au sud de Las Vegas. Une femme a en effet perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle conduisait à vive allure. La voiture a accidentellement foncé dans le mur d’une villa et atterri dans la terrasse de la maison, qui a été complètement détruite.

La conductrice a quant à elle été éjectée de la voiture et s’est retrouvée dans la piscine de la villa. Cette scène impressionnante a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la maison et rappelle cet autre incident survenu en décembre dernier, lorsqu'une femme a confondu le frein et l'accélérateur, terminant sa course dans une piscine municipale.

“La dame flottait dans ma piscine”

Selon le rapport d’accident relayé par Fox5Vegas, la conductrice roulait trop vite et “n’a pas réussi à s'arrêter”. Elle aurait “percuté un mur de parpaings avant de faire une vrille dans les airs”, ce qui a provoqué son “éjection et sa chute dans la piscine” .

“L’impact a fait le bruit d’un train de marchandises. J’ai supposé qu’il s’était passé quelque chose dans la rue et quand je suis sorti, j’ai vu que tout mon jardin était détruit. Tout était explosé. La terrasse était en ruine, la dame flottait dans ma piscine. Elle s’est retrouvée dans la partie peu profonde. Si elle avait été plus loin, elle aurait heurté du béton, vous connaissez la suite. Elle a eu de la chance, et moi aussi”, a confié le propriétaire de la villa au média Fox5Vegas.

Crédit photo : New York Post / YouTube

La conductrice va bien

Par chance, la conductrice est saine et sauve. Bien qu’elle ait mis une quinzaine de minutes à retrouver ses esprits, l’eau a amorti sa chute. À l’origine de plusieurs antécédents d’infractions routières, elle a été transportée dans un hôpital en Arizona.

Une enquête a été ouverte pour connaître les causes exactes de l’incident. Les forces de l’ordre vont vérifier si la femme était sous l’emprise de substances au moment des faits. Des poursuites pourraient être engagées contre elle.

La voiture a quant à elle été évacuée de la maison à l’aide d’une grue. Les dégâts sont estimés à plus de 250 000 euros puisque la terrasse et le mur ont été détruits et l’eau de la piscine souillée par l’huile moteur de la voiture.