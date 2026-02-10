Une voiture traverse un rond-point, tape un talus... et s'encastre dans une maison

Un violent accident a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 février à Hamicourt, dans la Somme. Une voiture a traversé un rond-point et s’est encastrée dans une maison après avoir percuté un talus.

Les habitants de la commune d’Hamicourt, dans la Somme, ont eu une grosse frayeur le week-end dernier. Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 février, aux alentours de 5h30 du matin, une voiture s’est violemment encastrée dans une maison.

Crédit photo : Yann Defacque / Actu

La suite après cette vidéo

La voiture a traversé un rond-point et a percuté un talus à la sortie du sens giratoire, ce qui l’a totalement déviée de sa trajectoire. Le véhicule a décollé du sol avant de s’encastrer dans la fenêtre d’une maison, à 2 mètres de hauteur. Cet accident rappelle celui qui s'est produit le 15 décembre dernier, lorsqu'une femme en excès de vitesse a foncé dans un mur avec sa voiture et a atterri dans la piscine d'une villa. En 2021, un pilote de rallye avait également perdu le contrôle de son véhicule et avait détruit une maison avec sa voiture.

Un accident impressionnant

À Hamicourt, les secours sont rapidement arrivés sur place. Le conducteur de la voiture, blessé par le choc, a été transporté au centre hospitalier d’Abbeville, comme le rapporte Actu. Pour le moment, on ne sait pas si des habitants se trouvaient à l’intérieur de la maison au moment de l’accident, ni s’ils ont été blessés.

Crédit photo : Yann Defacque / Actu

Pour dégager la voiture encastrée dans la maison, la société Depann’80 est arrivée sur place. Un camion-grue de levage a été nécessaire afin de retirer le véhicule avec précaution sans endommager ni fragiliser davantage la structure de la maison.

Un trou dans la maison

Une fois la voiture retirée, il était possible de voir un trou béant dans la façade de la maison, ce qui laisse imaginer la violence du choc, comme le rapporte Auto Journal.

Crédit photo : Yann Defacque / Actu

Les gendarmes sont également intervenus sur place. Ils ont fait des relevés afin de déterminer les causes exactes de l’incident et comprendre comment cette voiture a pu se loger dans cette maison à 2 mètres de hauteur, simplement en heurtant un talus. Le conducteur de la voiture sera également interrogé. Affaire à suivre…