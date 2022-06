Inde : il coupait le courant de son village tous les soirs pour retrouver sa petite amie en cachette

En Inde, un électricien a coupé le courant de son village pendant plusieurs semaines, afin de rejoindre sa petite amie en cachette dans l’obscurité.

Dans le village indien de Ganeshpuri, les habitants ont subi de nombreuses coupures de courant pendant plusieurs semaines. Pendant 2 à 3 heures, ils n’avaient plus d’électricité. Excédés par ces interruptions fréquentes, ils ont décidé de mener l’enquête et ont remarqué que seul leur village était concerné par ces coupures, alors que les villes alentour avaient de la lumière.

Les habitants ont alors rapidement compris que l’alimentation électrique était coupée par quelqu’un tous les soirs, et ils ont tendu un piège au coupable pour le prendre en flagrant délit.

Il coupe le courant pour rejoindre sa petite amie

Un soir, plusieurs habitants sont sortis dans le village et ont vu un homme couper le courant. Après l’avoir suivi discrètement, ils ont découvert que ce dernier se rendait dans une école pour retrouver une femme. Pris sur les faits, l’homme a tout avoué : il faisait exprès de couper le courant dans tout le village pour rejoindre sa petite amie en cachette et être plus discret.

Si l'on ne sait pas exactement la raison pour laquelle l'électricien rejoignait sa petite amie en cachette, il se pourrait que cela soit en lien avec la culture indienne. En effet, il est généralement mal perçu dans le pays d'avoir une relation avant le mariage, ce qui expliquerait pourquoi cet homme voulait se faire discret.

Comme leur amour a été dévoilé devant tout le monde, les deux tourtereaux ont décidé de se marier. Ainsi, ils ont pu se montrer au grand jour et aucune poursuite n’a été engagée contre l’électricien. Depuis, plus aucune coupure de courant n’a eu lieu à Ganeshpuri.