En rentrant de vacances, il découvre un squatteur sur son canapé... portant ses propres vêtements

Cet homme a eu une grosse frayeur en rentrant de vacances : il a découvert un squatteur dans sa maison, qui regardait la télévision sur son canapé en portant ses vêtements.

Imaginez la scène : vous rentrez de vacances et à votre retour dans votre maison, vous découvrez que celle-ci est occupée par un squatteur. C’est ce qui est arrivé à cet habitant de Boran-sur-Oise. Quand il est rentré de vacances le 22 juin dernier, il a découvert un homme chez lui. L’inconnu regardait la télévision sur son canapé et portait ses vêtements.

Hassan, ce squatteur âgé de 28 ans, est entré par effraction dans la maison et a pris possession des lieux pendant l’absence du propriétaire.

“C’est très impressionnant de rentrer de vacances et de trouver quelqu’un chez soi. Quand je l’ai vu, je suis ressorti car je ne savais pas s’il était armé ou pas. Je suis revenu avec un voisin et mon chien. Je n’ai pas été agressif et je suis resté calme. Je pense qu’il était chez moi depuis plusieurs jours”, a indiqué le propriétaire de la maison au Parisien, encore sous le choc.

Crédit photo : iStock

Une peine de prison

Le squatteur a immédiatement été mis dehors. Il ne s’est pas montré violent et a pris la fuite, se dirigeant vers la gare de la ville. Cependant, le propriétaire de la maison a averti la police et a suivi l’inconnu, accompagné d’un voisin, en attendant l’arrivée des gendarmes. L’homme a finalement été interpellé sur le quai de la gare. En l’arrêtant, les policiers ont remarqué qu’il avait volé des objets dans la maison comme des clés de voiture et un chargeur de téléphone.

Crédit photo : iStock

Placé en garde à vue, Hassan s’est montré très agressif, refusant de répondre aux questions des gendarmes. Il a donné un coup de tête à un policier et en a insulté un autre. Ce consommateur régulier d’alcool et de stupéfiants devait passer une expertise psychiatrique avant d’être jugé mais au moment de se rendre à son rendez-vous, il a frappé et tenté d’étrangler un surveillant pénitenciaire.

Finalement, il a été jugé ce vendredi 6 septembre par le tribunal de Senlis et a écopé d’une peine de 12 mois de prison ferme.