En Suède, les ados de 15 ans conduisent des grosses cylindrées sans permis et c'est... légal

Le saviez-vous ? En Suède, conduire sans permis n’est pas puni par la loi mais la pratique est toutefois encadrée. Détails.

Voir des grosses cylindrées conduites par des ados roulant au pas sur les routes vous semble inconcevable, n’est-ce pas ?

Pourtant, figurez-vous qu’il n’est pas rare d’assister à de telles scènes en Suède, où des mineurs de 15 ans et plus ont le droit de conduire, sans permis, des voitures qui sont bridées à 30 km/h.

Oui, vous avez bien lu ! Ceci est parfaitement légal et résulte de l’adaptation d’une vieille règle sur les véhicules agricoles, appliquée dans les campagnes.

Un garagiste installe un boîtier de conversion dans un véhicule. Jonathan Nackstrand / AFP

Des mineurs sans permis ont le droit de conduire des voitures en Suède

Reconnaissables au triangle rouge et orange qu’ils arborent sur leur pare-chocs, ces automobilistes d’un nouveau genre sont nommés « A-traktort » et ne passent pas inaperçus sur les routes suédoises.

Pour pouvoir conduire des voitures, ces adolescents doivent uniquement détenir un permis scooter, à condition bien sûr que le véhicule utilisé soit bridé à l’aide d’un boîtier électronique.

Ce dispositif est obligatoire afin que la vitesse n’excède pas les 30 km/h.

Crédit photo : Le Parisien / Capture d'écran

Malgré l’allure très lente des véhicules munis de ce système - qui provoquent parfois quelques embouteillages et autres coups de klaxons intempestifs -, le phénomène des A-traktort prend de plus en plus d'ampleur en Suède et notamment dans les villes.

Alors forcément, plus il y a de pratiquants, plus il y a de dérives, à commencer par les débridages sauvages qui font encourir des risques aux « A-traktort ». Un problème suffisamment inquiétant pour que les autorités suédoises commencent à tirer la sonnette d'alarme. Ces dernières s’inquiètent en effet de la recrudescence d’accidents provoqués par ces véhicules débridés.

Ainsi en seulement 3 ans, le nombre d’accidents - dans lesquels sont impliquées ces voitures - aurait été multiplié par cinq, selon le Parisien.