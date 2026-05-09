“Et si je vous disais que j'étais le pape ?” : une banque raccroche au nez de Léon XIV qui voulait changer son adresse

Par  |

Le pape Léon XIV

Un ami proche du pape a raconté comment Léon XIV a rencontré des difficultés pour se mettre à jour, sur le plan administratif, après son élection. Notamment, une anecdote concernant un changement d’adresse auprès de sa banque, qui pensait avoir affaire à un plaisantin se faisant passer pour le souverain pontif.

“Oui c’est ça, et moi je suis la reine d’Angleterre !” C’est ce qu’aurait pu rétorquer le service client d’une banque, lorsqu’il a été contactée par le pape Léon XIV pour un changement d’adresse.

Au lieu de ça, le service client lui aurait raccroché au nez, pensant probablement avoir affaire à un plaisantin.

Une fois élu, le pape Léon XIV a eu le plus grand mal à modifier ses coordonnés auprès de sa banque. La scène invraisemblable a été racontée il y a quelques jours par le révérend Tom McCarthy, un ami proche du pape, dans une vidéo diffusée sur TikTok.

Le pape Léon XIVCrédit photo : Andrej Isakovic / AFP

En juillet 2025, deux mois après avoir été élu évêque de Rome, Léon XIV a appelé sa banque pour mettre à jour ses coordonnées, notamment son numéro de téléphone et son adresse.

Quand le pape se fait raccrocher au nez par sa banque

La suite après cette vidéo

L’établissement bancaire se trouve aux États-Unis où Robert Prevost, nom civil du pape, vivait. Le conseiller bancaire lui a logiquement posé plusieurs questions de sécurité pour vérifier son identité, auxquelles Léon XIV a correctement répondu. Mais il a ensuite été demandé à Robert Prevost de venir lui-même en agence pour effectuer les modifications.

Le souverain pontif a alors répondu qu’il ne pourrait pas faire ça, assurant avoir déjà répondu à toutes les questions de sécurité. Cependant, l’employé de la banque s’est excusé mais a refusé de déroger à cette condition.

Le pape Léon XIVCrédit photo : AFP

Léon XIV a alors tenté un ultime argument en évoquant sa nouvelle fonction :

« Cela vous importerait-il si je vous disais que je suis le pape ? »

C’est là que son interlocuteur lui a raccroché au nez. Comme quoi, même le pape peut se heurter aux obligations administratives et à sa rigidité. Selon le New York Times, l’affaire a finalement pu être réglée grâce à l’intervention d’un autre prêtre qui avait des relations avec le président de la banque.

Google Follow Suivez nous sur Google

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
Capture d'écran des images de vidéosurveillance montrant la chatte Mama affronter le coyote
« J'étais sous le choc » : elle voit son chat 10 ans se battre contre un coyote en vidéo
quiche sans p&acirc;te aux l&eacute;gumes et feta
Cette quiche sans pâte prête en 3 étapes simples va vous changer la vie !
Blender Ninja amovible dans un porte-gobelets
Tout le monde va s'arracher ce nouvel appareil Ninja à moins de 130€ qui va vous changer la vie
Une serviette de bain dans une machine &agrave; laver
Devez-vous changer de serviette de bain après chaque utilisation ? Voici ce que disent les experts
L'homme qui a tué la mouette
Un papa tue une mouette qui voulait voler les frites de sa fille, il est condamné à 8 mois de prison