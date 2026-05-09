“Et si je vous disais que j'étais le pape ?” : une banque raccroche au nez de Léon XIV qui voulait changer son adresse

Un ami proche du pape a raconté comment Léon XIV a rencontré des difficultés pour se mettre à jour, sur le plan administratif, après son élection. Notamment, une anecdote concernant un changement d’adresse auprès de sa banque, qui pensait avoir affaire à un plaisantin se faisant passer pour le souverain pontif.
“Oui c’est ça, et moi je suis la reine d’Angleterre !” C’est ce qu’aurait pu rétorquer le service client d’une banque, lorsqu’il a été contactée par le pape Léon XIV pour un changement d’adresse.
Au lieu de ça, le service client lui aurait raccroché au nez, pensant probablement avoir affaire à un plaisantin.
Une fois élu, le pape Léon XIV a eu le plus grand mal à modifier ses coordonnés auprès de sa banque. La scène invraisemblable a été racontée il y a quelques jours par le révérend Tom McCarthy, un ami proche du pape, dans une vidéo diffusée sur TikTok.
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En juillet 2025, deux mois après avoir été élu évêque de Rome, Léon XIV a appelé sa banque pour mettre à jour ses coordonnées, notamment son numéro de téléphone et son adresse.
Quand le pape se fait raccrocher au nez par sa banque
L’établissement bancaire se trouve aux États-Unis où Robert Prevost, nom civil du pape, vivait. Le conseiller bancaire lui a logiquement posé plusieurs questions de sécurité pour vérifier son identité, auxquelles Léon XIV a correctement répondu. Mais il a ensuite été demandé à Robert Prevost de venir lui-même en agence pour effectuer les modifications.
Le souverain pontif a alors répondu qu’il ne pourrait pas faire ça, assurant avoir déjà répondu à toutes les questions de sécurité. Cependant, l’employé de la banque s’est excusé mais a refusé de déroger à cette condition.
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Léon XIV a alors tenté un ultime argument en évoquant sa nouvelle fonction :
« Cela vous importerait-il si je vous disais que je suis le pape ? »
C’est là que son interlocuteur lui a raccroché au nez. Comme quoi, même le pape peut se heurter aux obligations administratives et à sa rigidité. Selon le New York Times, l’affaire a finalement pu être réglée grâce à l’intervention d’un autre prêtre qui avait des relations avec le président de la banque.