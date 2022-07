Un pot de moutarde à 36 000 euros, face à la pénurie, les prix explosent sur internet

La hausse des prix est au cœur de l’actualité ces temps-ci. Face à l’augmentation du coût de la vie pour les ménages de France, les internautes ne manquent pas d’humour.

Capture d'écran : Marketplace

À voir aussi

Pour se moquer de l’inflation des produits du quotidien, notamment alimentaires, adoptée par les marques et la grande distribution, les internautes s’emparent avec malice d’internet. Sur le site de vente en ligne de produits d’occasion Marketplace, les internautes n’hésitent pas revendre des produits alimentaires.

Ce petit phénomène prend de l’ampleur sur Facebook (à qui appartient Marketplace) où les internautes revendent… leur pot de moutarde. En effet, depuis quelques temps, la France subit une pénurie de moutarde. Le pays de la moutarde de Dijon en manque de son produit phare ? Pour confectionner sa moutarde, la France importe en fait ses grains de moutarde du Canada qui a connu une forte sécheresse durant l’année 2021.

« Profiter une dernière fois de ce doux goût fin et fort »

Crédit : Marketplace

Ce produit alimentaire cher aux Français se fait ainsi de plus en plus rare sur nos tables. Un manque qui a poussé les internautes à ironiser sur la situation. Nombreux sont les internautes à vendre sur Facebook et Marketplace des pots de moutarde pour la modique somme de 450 euros par exemple. Ou bien des pots à « peine entamé[s] » pour 50 euros.

D’autres plaisantent même sur le fait que la moutarde est devenu un luxe que l’on peut désormais offrir comme cadeau à un proche. Un internaute propose aussi un pot de moutarde « neuf et emballé » pour lequel il fait un rabais de 1500 à 20 euros. Puis, conclut en indiquant qu’il est prêt à échanger ce précieux sésame contre une Porsche 911 GT3RS, le tout en citant Jean-Claude Vandamme, telle une prémonition : « Il faut en profiter car bientôt y en aura plus ! ».

« Je mets en vente ce fond de pot, de marque célèbre, afin que vous puissiez profiter une dernière fois de ce doux goût fin et fort (...) qui accompagnera votre chipo ou merguez », écrit non sans humour un autre internaute. Pour découvrir d’autres ‘offres’ décalées, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook dédiée.