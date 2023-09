Plus interactif et plus vivant, le jouet star Furby fait son retour avec une nouvelle version

La société américaine Hasbro relance le Furby, un jouet star de la fin des années 90, à l’approche de Noël. Une nouvelle version de la poupée qui correspond évidemment à son époque.

Nous ne sommes qu’à la rentrée, mais les sociétés de jouets pour enfants ont Noël en tête depuis bien longtemps. Hasbro a décidé de ressusciter un jouet qui avait fait des émules lors de son apparition en 1998 : le Furby !

Cette peluche touffue fut à l’époque l’un des premiers jouets robotisés capables d’interagir avec des humains. Un produit vendu à 40 millions d’exemplaires dans le monde, dont deux millions en France, durant les trois premières années.

Depuis, la technologie a considérablement évolué et Furby s’est naturellement essoufflé dans les années 2000, malgré la production de nouvelles gammes à intervalles régulières.

Crédit photo : Hasbro

Cependant, le glissement de génération nous amène aujourd’hui à avoir de jeunes parents qui étaient certainement fans de la peluche lorsqu’ils étaient enfants. Une expérience nostalgique qu’ils aimeraient partager avec leurs enfants, en leur transmettant une passion Furby.

600 mots en mémoire et plus d’activités possibles

Un timing idéal pour faire renaître le Furby, dans une version bien plus améliorée que sa gamme d’origine. Évolution oblige, Hasbro a pris le temps pour moderniser le jouet, afin de le rendre plus interactif et plus vivant.

En effet, ce nouveau Furby est capable de danser, de chanter et même de faire des blagues. Il propose cinq modes d’activités, activés par la voix de son interlocuteur, et dispose de 600 mots en mémoire.

Crédit photo : Hasbro

Pour éteindre le jouet, nul besoin d’enlever les piles comme avant, il suffira de la coucher comme s’il allait dormir. Il ne devrait pas vous réveiller à moins que quelqu’un fasse la blague de le remettre debout quand vous dormez.

Déjà disponible sur le marché, le Furby nouvelle version est au prix de 69,99 euros et Hasbro espère bien faire un carton lors des fêtes de fin d’année.