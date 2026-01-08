La justice annule un mariage à cause d'un... discours écrit avec ChatGPT

Un discours pendant un mariage

En avril 2025, un couple s’est marié aux Pays-Bas en organisant un événement laïque, loin des cérémonies officielles. Cependant, le mariage a été invalidé en raison d’un discours écrit par ChatGPT.

Aux Pays-Bas, un mariage pas comme les autres a eu lieu à Zwolle, dans le nord du pays, en avril 2025. Un couple a voulu se marier en organisant une cérémonie non religieuse. Pour cela, il a demandé à l’une de ses connaissances de célébrer son union en tant qu’officier d’état civil, le temps d’une journée.

Un mariageCrédit photo : iStock

Si tout s’est bien passé le jour J, le mariage a finalement été annulé par la justice. La raison ? L’officier d’état civil a prononcé un discours écrit avec ChatGPT et n’a pas respecté les règles en vigueur aux Pays-Bas.

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que l'IA est utilisée lors d'un mariage puisqu'en 2023, une femme, en manque d'inspiration, a également demandé à ChatGPT de l'aider à écrire ses vœux.

Un discours invalide

Pendant la cérémonie et l’officialisation du mariage, l’officier n’a pas dit les termes officiels et a prononcé des mots écrits avec l’aide de l’intelligence artificielle.

“Promettez-vous d’être aux côtés de [nom de la femme] aujourd’hui, demain et pour toujours ? De rire ensemble, de grandir ensemble et de vous aimer quoi qu’il arrive ? De continuer à vous soutenir, à vous taquiner, à vous accrocher l’un à l’autre même dans les moments difficiles ?” a déclaré l’officier, selon des propos rapportés par Le Parisien.

Puis, le couple a été déclaré “non seulement mari et femme, mais avant tout une équipe, un couple fou, l’amour de l’autre et le foyer de l’autre”.

Le recours à l’IA

Ce discours est non conforme à la loi car l’officier n’a pas prononcé l’article 1 : 67 paragraphe 1 du Code civil néerlandais, qui est obligatoire même dans une cérémonie décontractée. Celui-ci stipule que les futurs époux doivent remplir toutes les obligations légales liées au mariage.

Un tribunalCrédit photo : iStock

“Le discours susmentionné démontre que l’homme et la femme n’ont pas fait la déclaration de l’article 1 : 67, paragraphe 1, du Code civil néerlandais. En conséquence, le mariage entre l’homme et la femme n’a pas été officialisé. Cela signifie que l’acte de mariage a été inscrit à tort à l’état civil”, peut-on lire dans le jugement du tribunal rapporté par Le Parisien.

En plus de cela, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans un mariage a aggravé la situation auprès de la justice et l’acte de mariage a été invalidé. Cette annulation est une grosse déception pour le couple qui a demandé à conserver sa date de mariage initiale dans ses papiers administratifs.

Une demande qui a été refusée par le tribunal.

Source : Le Parisien
