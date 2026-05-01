Il achète un coffre-fort à 15 euros et découvre un lingot d'or de 34 000 euros caché à l'intérieur

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Des lingots d'or

En Allemagne, un homme a fait une grande découverte en achetant un coffre-fort d’occasion : à l’intérieur se trouvait un lingot d’or d’une valeur de 34 000 euros.

En Allemagne, un homme originaire de Trosberg a fait une belle découverte à laquelle il ne s’attendait pas. Il a acheté un coffre-fort d’occasion au prix de 15 euros sur internet, pensant qu’il était vide.

Un coffre-fortCrédit photo : iStock

Cependant, quand il a reçu son coffre-fort, il s’est aperçu qu’il y avait un compartiment secret à l’intérieur. Et manifestement, son propriétaire l’avait oublié puisqu’il contenait un véritable trésor, comme le rapporte le média allemand Bild.

Un lingot d’or oublié

Un lingot d’or de 250 grammes se trouvait à l’intérieur du coffre-fort. Selon le cours actuel de l’or, ce lingot est estimé à 34 000 euros. L’homme qui a fait cette découverte aurait pu garder sa trouvaille pour lui et profiter de l’argent. Cependant, il a préféré être honnête et a prévenu la police, ne sachant pas à qui revenait l’argent.

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Des lingots d'orCrédit photo : iStock

Les policiers sont parvenus à retrouver le vendeur du coffre, qui ne savait pas qu’un lingot d’or se trouvait à l’intérieur. Cette affaire est similaire à cet homme qui a accidentellement jeté 20 lingots d’or à la poubelle.

“Il s’est avéré qu’il avait vendu le coffre-fort pour le compte de son grand-père âgé de 90 ans, qui avait probablement oublié le lingot d’or”, a indiqué la police.

À qui revient l’argent ?

Dans ce cas de figure, l’homme qui a trouvé le lingot d’or aurait pu tout garder selon le loi. En effet, on estime qu’un trésor est une chose cachée qui est découverte par le fruit du hasard. Si la trouvaille a lieu dans la maison de l’acheteur, il en devient le propriétaire, comme cet homme qui a trouvé un trésor en creusant une piscine dans son jardin.

Finalement, les deux parties ont été invitées à prendre une décision à l’amiable et elles ont décidé de diviser l’argent en deux. Ainsi, chacun est reparti avec 17 000 euros, une belle affaire pour l’homme qui a acheté son coffre-fort pour 15 euros.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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