Elle découvre une porte secrète dans son appartement acheté 123 000 €, ce qui sa cache derrière la laisse sans voix

À 26 ans, Phoebe Irving est devenue propriétaire d’un appartement à Liverpool. À l’intérieur, elle a découvert une porte cachant un incroyable trésor.

Si certains biens immobiliers réservent parfois de mauvaises surprises, d’autres peuvent en cacher de très belles. Phoebe Irving, une photographe britannique de 26 ans, en a fait l’expérience.

Elle achète un appartement…

Début avril, la jeune femme a acheté seule un appartement de quatre chambres à Liverpool, en Angleterre, pour 105 000 livres sterling (environ 123 900 euros), rapporte le quotidien britannique Metro.

Elle a pu devenir propriétaire après avoir économisé pendant plusieurs années, ce qui lui a permis de verser un apport de 10 000 livres sterling (environ 11 800 euros).

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Si elle reconnaît que son logement est trop grand pour une seule personne, elle se réjouit à l’idée d’en faire son chez-soi.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’appartement cachait derrière ses murs un espace inattendu. Le jour où elle a reçu les clés, Phoebe est en effet tombée des nues en ouvrant ce qu’elle pensait être une porte de placard.

… et découvre une pièce secrète incroyable

En poussant la porte, elle a découvert à l’intérieur ce qu’elle décrit comme « tout un autre appartement ».

« Lors de ma première visite, il y avait une pièce qui était fermée à clé », raconte la photographe.

Elle ajoute :

« L’agent immobilier a dit que c’était juste pour du stockage. J’ai demandé s’il pouvait m’apporter les clés lors de la seconde visite, mais il a oublié. Je me suis dit qu’au vu du prix de l’appartement, ça ne devait pas être grand-chose ».

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Crédit Photo : Phoebe Irving / SWNS

Derrière ce débarras se trouvait en réalité un immense espace, presque de la taille de trois chambres.

« J’ai ouvert la porte et il y avait une énorme pièce derrière. J’étais tellement choquée, c’était bien plus grand qu’un placard… c’est en fait pratiquement tout un autre appartement », explique la propriétaire.

« Je suis complètement dépassée »

La pièce secrète a été une belle surprise, car elle ne figurait pas sur le plan et n’avait pas été détectée lors des inspections, souligne Phoebe.

Elle a depuis commencé les travaux de rénovation et installe actuellement une nouvelle salle de bain.

Crédit Photo : Phoebe Irving / SWNS

Pour l’instant, elle ne sait pas encore quoi faire de cet espace supplémentaire, qu’elle n’avait pas prévu dans son budget.

« Ça fait un moment que c’est vide, donc il y a pas mal de choses à faire. Je suis complètement dépassée, parce que j’ai maintenant deux fois plus d’espace et je n’ai même pas le budget pour rénover le reste de l’appartement, alors encore moins ça ! », explique la Britannique.

Malgré les difficultés, elle pense éventuellement transformer cette pièce salle de cinéma ou un dressing.

Un beau programme !